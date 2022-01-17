أسهل طريقة ممكنة لشحن جواهر فري فاير بكل سهولة بالخطوات Free Fire Diamonds

أسهل طريقة ممكنة لشحن جواهر فري فاير نقدمها إليكم، فإن في بداية اللعبة يتم تجميع عدد بالقرب من خمسين لاعب ويكونوا غير مسلحين مجتمعين في مكان واحد ثم بعد ذلك يتم نقلهم من خلال الطائرة إلى جزيرة بعيدة، حيث بإمكان اللاعب اختيار المكان الذي يريد القفز فيه يستخدم المظلة للهبوط على هذا المكان ليبدأ في جمع المعدات سريعًا، فعند نزولك للجزيرة ستكون بمفردك تمامًا فيجب عليك البحث عن الأدوات والمعدات الموجودة داخل البيوت في هذه الجزيرة، ويمكنك أن تبحث عن العربات لتستخدمها في التنقل أو دهس اللاعبين، فإذا كنت تحب التحدي فعليك باختيار منطقة مليئة باللاعبين أما إذا كنت تريد أن تركز فقط على النجاة عليك اختيار المناطق الأكثر هدوءً.

أسهل طريقة ممكنة لشحن جواهر فري فاير

جواهر فري فاير تستخدم لشراء بعض الأشياء داخل اللعبة مثل المنازل والملابس الخاصة باللاعب والمعدات وكل ما يستخدمه اللاعب داخل اللعبة، كما أن جواهر فري فاير تساعد اللاعبين في شراء بطاقات المعارك أو التي تسمى بالباتل باس، بسبب شعبية لعبة فري فاير انتشرت اللعبة حول العالم وبالرغم من ذلك لا تمنح الشركة الممولة للعبة الجواهر لمستخدميها مجانيًا ولكن بمقابل مادي وذلك عن طريق موقعها على الإنترنت، ولحسن حظ اللاعبين هناك طريقة للحصول على شحن فري فاير مجاني وذلك من خلال:

يتم التسجيل على الموقع الخاص باللعبة shop2game .

يتم تحديد الاسم والكود الخاص بالدولة التي ينتمي إليها اللاعب وذلك بمجرد تسجيل الدخول.

يتم البحث عن لعبة فري فاير Free fire ثم اختار طريقة الدفع.

يتم ادخال رقم ال ID الخاص بك.

اختر كمية الجواهر التي تريد الحصول عليها ثم بعد ذلك ستصل إليك رسالة لتؤكد لك عملية الشحن.

قم بفتح اللعبة وتأكد من شحن جواهر فري فاير الخاصة بك.

مميزات لعبة فري فاير

في هذه اللعبة مميزات كثيرة سنتعرف عليها فيما يلي: