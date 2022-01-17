كيفية لعب ببجي نيوستيت نسخة 2022 باحتراف وطريقة تحميلها على جهازك الشخصي

كيفية لعب ببجي نيوستيت نسخة 2022 سؤالاً نجيب عليه من خلال موقعنا، حيث أن لعبة ببجي نيوستيت هي من أكثر الألعاب انتشاراً في الفترة الأخيرة، وهذا بسبب شهرتها الواسعة وحب الكثير من اللاعبين لها، كما أنها عبارة عن منافسة لعب قوية، والتي عن طريقها يتبارز اللاعبين في ساحة اللعبة على فكرة البقاء على قيد الحياة للنهاية، وفي النهاية يبقى فريق واحد أو شخص واحد في الساحة ويكون هو الفائز بهذه الجولة، ومن كثرة حب الشباب لهذه اللعبة دائماً يبحثون عن تحديثات جديدة للعبة.

كيفية لعب ببجي نيوستيت نسخة 2022 وطريقة تحميلها

يمكن لمن يريد تحميل اللعبة التي تم إطلاقها بصورة رسمية خلال ساعات فقط تحميلها من خلال جوجل بلاي، وذلك لهواتف الأندرويد أو من على تطبيق App store عن طريق الخطوات التالية:

فتح متجر جوجل بلاي أو استور.

البحث عن اللعبة بكتابة اسمها في مؤشر البحث.

تظهر اللعبة كل ما عليك هو الضغط على تحميل وتنتظر حتى عملية التثبيت.

قم بفتح اللعبة والتسجيل من خلال حسابك في فيس بوك او تويتر او جوجل.

مميزات لعبة ببجي نيوستيت

يوجد لديها الكثير من المميزات الجديدة والتي تم إطلاقها مع هذا الإصدار وأصبحت اللعبة أكثر واقعية، وهي كالتالي:

تم إضافة معدات وأدوات كثيرة مختلفة وجديدة في اللعبة وتشبه الموجودة في الواقع بصورة كبيرة.

تتميز اللعبة بوجود جرافيك عالي الجودة وقريب من الواقع الافتراضي.

وجود أماكن جديدة في الخريطة.

اختلفت شكل المنازل وأصبحت تشبه الحقيقية بشكل كبير.

وجود مركبات للتنقل في اللعبة جديدة ومختلفة عن السابق.

تم إضافة الأصوات مثل صوت الأسلحة المستخدمة في اللعبة والتي تشبه الواقع كثيراً.

وجود متجر طائرات آلية في اللعبة.

يوجد في اللعبة أيضاً نظام تجنيد

لعبة ببجي نيوستيت

أحداث اللعبة تدور حول المستقبل وهو عام ٢٠٥١، كما أن اللعبة لها أسلوب مميز ورسومات أفضل، كما أنها تستخدم نفس آلية اللعب في اللعبة الأساسية، وذلك من خلال تنافس ١٠٠ لاعب لينجوا فريق مكون من أربعة أشخاص أو فرد واحد فقط، كما يقوم اللاعبين بالتقاط أسلحة من اللعبة لمساعدتهم على الفوز ويوجد أيضاً ثلاثة أوضاع في اللعبة وبما في ذلك لعب ٤ أفراد ضد ٤ آخرين.