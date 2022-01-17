طريقة تثبيت لعبة E Football PES 2022 وأهم المميزات في التحديث الأخير

يتسارع الكثير من اللاعبين للبحث للتعرف على طريقة تثبيت لعبة بيس وخاصة عشاق كرة القدم والألعاب الخاصة بكرة القدم فان لعبة بيس هي أفضل اختيار لك فهي تكون من أهم الألعاب الخاصة بالكرة وتشعرك بأنك داخل عالم كروي حقيقي من جمهور ولاعبين وسوف نتحدث عن طريقة تثبيتها من خلال هذا المقال.

طريقة تثبيت لعبة بيس E Football PES 2022

لكي يقوم محبي كرة القدم بالتمتع بلعبة بيس يجب أن يقوموا بتثبيتها على أنظمة الأندرويد وسوف نتحدث عن طريقة التثبيت من خلال الخطوات التالية: –

الدخول إلى المتجر جوجل بلاي.

نقوم في البحث بكتابة لعبة بيس.

ننتظر عدة ثواني لتظهر لنا اللعبة بصورتها المعروفة.

نقوم بالضغط عليها.

ثم بعد ذلك نضغط على تحميل الموجودة في المربع الأخضر.

ننتظر عدة دقائق حتى يتم تثبيتها.

نضغط بعد ذلك على كلمة فتح الموجودة في المربع الأخضر.

نلاحظ ظهور اللعبة ونقوم بالدخول فيها واتباع التعليمات حتى تبدأ اللعب.

ملحوظة: – يجب أن يتم التحميل من خلال شبكة واي فاي قوية جدا.

مميزات لعبة بيس

بعد أن تعرفنا على طريقة تثبيت لعبة بيس يجب أن نتحدث على أهم مميزات اللعبة من خلال النقاط التالية: –