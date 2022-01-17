” من متجر الموبايل” طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2022 بعدة خطوات بسيطة pubg mobile

شحن شدات ببجي موبايل هو كل ما يشغل محركات البحث خلال الفترة الحالية، حيث أن لعبة ببجي من أهم الألعاب الإلكترونية لدى الكثير من اللاعبين وبسبب العروض الجديدة والجوائز الكثيرة التي يعرضها الموقع، والتي تقوم اللعبة بعرضها للاعبين الذين قاموا بشحن الشدات، لذلك يبحث الكثير من محبي اللعبة عن الطرق الآمنة لشحن الشدات عبر الموقع الرسمي دون اللجوء إلى مصادر مجهولة قد تعرض حسابك الخاص باللعبة للسرقة ويتعرض هاتفك للاختراق.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2022

لعبة ببجي من الألعاب الإلكترونية التي بدأت بالانطلاق عام 2017، وانتشرت على نطاق واسع من خلال جميع أنحاء العالم، حيث جذبت إليها اللاعبين من خلال المتعة والتشويق والإثارة، كما أنها تعمل على الدخول في مغامرات مع الكثير من اللاعبين من جميع دول العالم، ويتم تنزيل اللعبة من خلال المتجر الخاص بالهاتف لديك حيث أنها لاقت أعلى تقييم من خلال الموقع.

خطوات شحن شدات ببجي

يمكنك الآن اتباع هذه الخطوات التالية حتى يتسنى لك شحن شدات ببجي واللعب في اللعبة لتوفير لك أجمل العروض والجوائز المتاحة التي يعرضها الموقع بجانب الشدات شراء بعض المعدات والملابس وخطوات شحن الشدات هي:

يقوم اللاعب بالدخول إلى المتجر الخاص بالهاتف لديك.

ثم البحث عن الموقع الإلكتروني الخاص باللعبة.

يتم الضغط على كلمة

ثم يقوم اللاعب بتسجيل البيانات الخاصة به كما هو مطلوب منه.

يتم اختيار اللاعب الدولة التي ينتمي لها.

يقوم اللاعب باختيار العرض المناسب له.

ثم قيام اللاعب باختيار طريقة من طرق الدفع المتاحة لديه.

ثم تأكيد عملية الشحن.

ثم يتلقى اللاعب رسالة تأكيد إتمام عملية شحن شدات ببجي.

طريقة حماية شدات ببجي

يحرص كل لاعب من اللاعبين الذين يرغبون في تأمين حساب ببجي أثناء شحن الشدات 2022 من خلال ذلك، وهو عليه أن يختار كلمة مرور قوية لم يتم اختيارها من قبل، كما يجب أيضا عند شحن الشدات أن يتأكد من وصول رسالة نصية لكي يتم تأكيد الشحن، ويجب أن يتم ربط حساب ببجي بإميل موثوق منه أو فيسبوك أو تويتر حتى يتسنى لك الحفاظ على حساب ببجي من الضياع.