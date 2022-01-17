نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف الأن على أهم أكواد فري فاير Free Fire المجانية لعام 2022 في المقال التالي
تعرف لعبة فري فاير بأنها من ألعاب المغامرة والتشويق والإثارة ويوجد بها أكواد فري فاير وهي عبارة عن مجموعة من الرموز والحروف تعمل هذه الأكواد على إضافة ميزة إلى اللعبة وسوف نتعرف على هذه الأكواد من خلال هذا المقال.
أكواد فري فاير Free Fire
أن لعبة فري الفاير التي تحس على الإثارة والمغامرة وتوجد بها جواهر يجب أن نقوم بشحنها حتى يتم إكمال اللعبة بطريقة صحيحة ونحصل على الكثير من المميزات يوجد بها أكواد أيضا من رموز وحروف كل كود يستطيع أن يشغل بعض الأشياء في اللعبة بشكل ممتاز سوف نتعرف على هذه الأكواد من خلال النقاط التالية: –
- هناك أكواد خاصة برقصات اللعبة عند دخولها نحصل على هذه الرقصات بكل سهولة.
- أكواد مخصصة للحصول على الجوائز الخاصة باللعبة والحصول على الجواهر حتى يتم إكمال اللعبة بنجاح.
- أكواد خاصة بالسكنات الموجودة في اللعبة.
- أكواد لفتح السكنات الموجودة في اللعبة.
- الكود الخاص بالاستعادة الحديث هو Y7PS 1HR6 23H4.
- الكود الجديد للقيام بلعبة فري فايرالعالمية G4D1 126E 4DSS.
- الكود باسم سكار تيتان هو D4G1 D33S D5D4.
- كود فايرباس هو X9OB 1SD6 WSFW.
- كود خاص برقصة العرش هو S6R1 y7651LR6
كيفية استبدال الأكواد بالجواهر
إن ما حدث مؤخرا هو يمكن الحصول على الجواهر من خلال استبدالها بالأكواد الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في اللعبة حيث أن عن طريق هذا يمكن أن يحصل اللاعب على كثير من الجواهر التي تساعده في اللعبة والوصول إلى النهاية وسوف نتعرف على كيفية الاستبدال من خلال النقاط التالية..
- يتم استبدال الأكواد بالجواهر داخل الموقع الخاص باللعبة وذلك حتى لا يحدث أي مغالطات أو غش.
- على اللاعب أن يدخل إلى الموقع الرسمي للعبة.
- يقوم اللاعب بتسجيل الدخول بالموقع الخاص به عن طريق الفيس بوك أو جوجل.
- يقوم اللاعب بربط الحساب الخاص به بحسابه داخل اللعبة.
- على اللاعب أن يقوم بنسخ الكود ويكون مكون من ١٢ من الحروف والأرقام ويقوم بنسخة في المكان المخصص له.
- يضغط بعد ذلك على كلمة موافق حتى تتم عملية الاستبدال داخل اللعبة بنجاح.
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