نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة PUBG PC.. بعد التحديث الأخير هل صارت مجانية حقاً وسر الجدل حول وضع الغابة الغامض في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد لا يعرف محبي لعبة بابجي وعشاقها حقيقة ما إذا كانت لعبة PUBG PC أصبحت مجانيه أم لا ، حيث أن لها شعبية كبيرة جدا على مستوى العالم كله بين كل الأطياف، سواء الكبار أو الشباب او الصغار، ولقد حققت هذه اللعبة نجاح وشعبية كبيرة في كل بلاد العالم ولكن بقي حولها بعض القلق بالتطويرات والتحديثات التي تجرى عليها كل فترة.

لعبة PUBG PC مجانا

من اليوم التي حققت فيه لعبة بابجي انتشارها الواسع في كل أنحاء العالم، والشائعات التي تقوم بمطاردة هذه اللعبة كثيرة، ولذلك بالرغم من إعلان إدارة اللعبة عن أن لعبة PUBG PC ستكون مجانا بدءاً من الشهر الجاري، انقسم متابعي اللعبة والمهتمين بها حول ما إذا كان هذا الخبر صحيح أم لا، ولقد أوضحت اللعبة أنها حبا منها في كل من يحبون لها سوف تنفذ ذلك القرار في موعده.

وضع الغابة الغامض في بابجي

من أكثر وأهم الموضوعات التي سببت بلبلة وإثارة للجدل حول اللعبة هو وضع الغابة الغامض. والذي كان سبب في غضب كبير عند كل المسلمين ويومها كان تقسيم التطبيق منخفض بسبب اعتراض المسلمين على هذا التحديث. حيث كان يعتمد على أن يقوم اللاعب بالسجود لأحد التماثيل الأمر الذي أغضب الكثير من المسلمين. ولكن فورا قامت الإدارة بحذفه والاعتذار عما بدر منها.

من هو مؤسس لعبة بابجي

إن براندا جرين هو المؤسس الأصلي للعبة بابجي وهو أيضا المطور الحالي لها بشكل رسمي. والذي في هذا الوقت الحالي لديه 43 عام صاحب جنسية إيرلندية. والذي قام بتأسيس عدد كبير من الألعاب كانت ملكه وتحت إشرافه ولكن كل هذه الألعاب فشلت ولم تلاقى حتى ربع نجاح كلمة بابجي نفسها.

بعد أن تعرفنا فيما سبق على لعبة PUBG PC مجاناً. وتعرفنا أيضا بشكل واضح على من هو المؤسس الأصلي للعبة بابجي. والجل الذي سببه وضع الغابة. إلا أن لعبة بابجي كانت ولا زالت وسوف تكون من أفضل الألعاب الإلكترونية في الوقت الحالي.