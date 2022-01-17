خطوات تحميل لعبه PUBG New State اخر اصدار بطريقه مضمونة من الموقع الرسمي

تعتبر لعبة ببجي نيوستيت من أشهر الألعاب في ذلك الوقت في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى أن لعبة القتال مرغوبة من قبل الجميع حيث أن معظم الناس يحبون الحركة والقتال وتتميز هذه اللعبة بأنها مميزة بصورة كبيرة للغاية لذلك يسعى الجميع لمتابعة آخر تطوراته والتحسينات التي أدخلها لحل المشاكل المصاحبة لها من بين التطورات إضافة أسلحة جديدة وإنشاء أراضي ميدانية PUBG New State أفضل من الألعاب الأصلية من حيث الواقعية لذلك يحرص الجميع على تنزيله بالطريقة المضمونة وسنشرح لك كيفية تنزيله بأكثر الطرق أمانًا على هاتفي وجهاز الكمبيوتر، تابعوا معانا طريقة التنزيل بكل سهولة خلال السطور القادمة.

تنزيل لعبة PUBG New State على جهاز الكمبيوتر

لتنزيل لعبة PUBG على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، عليك اتباع الخطوات التالية:

نفتح متصفح Chrome أو Google

نكتب اسم اللعبة في حقل البحث بالمتصفح

انقر فوق بحث وانتظر حتى تظهر أيقونة اللعبة

انقر فوق تنزيل أو تنزيل وانتظر بضع دقائق لعملية التنزيل

ثانيًا ، قم بتنزيل لعبة PUBG عبر الهاتف

لتنزيل أحدث إصدار من PUBG New Game State على هاتفك عبر متجر Play عليك اتباع الخطوات التالية:

انقر فوق متجر Play على هاتفك لفتحه

نبحث عن ألعاب PUBG عن طريق إدخالها في مربع البحث

عندما تظهر صفحة اللعبة نضغط على تثبيت

بعد تثبيت اللعبة على هاتفك تكون اللعبة جاهزة للاستخدام

نفتح اللعبة ونبدأ اللعب والاستمتاع

يجب أن تفكر في تحرير مساحة 3 غيغابايت لتنزيل اللعبة والحصول على حدث إصدار لهاتفك.

تنزيل لعبة New State على iPhone

لتنزيل أحدث إصدار من PUBG New State على جهاز iPhone الخاص بك، عليك اتباع الخطوات التالية:

فتح متجر التطبيقات على iPhone

أدخل اسم اللعبة في حقل البحث

عندما تظهر اللعبة على الشاشة انقر فوق تثبيت

بمجرد اكتمال عملية التثبيت تكون جاهزًا للعب.

من مميزات لعبة PUBG New State أنها تتميز بما يلي: