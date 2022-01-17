تثبيت ماين كرافت Minecraft 2022 النسخة الاصلية للاندرويد اخر اصدار مجانا

ماين كرافت هي أحد الألعاب ثلاثية الأبعاد التي تم الاعتماد في إنشائها علي لغة الجافا وكان الظهور الأول للعبة عام 2009 بواسطة مطور الألعاب السويدي ماركوس بيرسون ثم أستطاعت مايكروسوفت شراء حقوق تطوير ونشر اللعبة عام 2014 وهي عبارة عن عالم ثلاثي الأبعاد 3D وتكون مهمتك داخل اللعبة جمع الكتل والكتل في اللعبة هي الاحجار والرمال وجذوع الأشجار والمياة والحديد والعديد من المواد الأخري وتقوم بترتيب هذة الكتل لبناء منزل وأشكال داخل اللعبة وتستطيع الانتقال إلي أماكن عديدة حول العالم والبناء عليها بعد أن تقوم بتجهيز الأرض ونزع الألغام منها ويجي عليك بناء منزل قبل الليل لحماية نفسك من هجمات الوحوش وإليكم الأن طريقة تثبيت ماين كرافت النسخة الاصلية للاندرويد وأهم مميزات اللعبة

مميزات لعبة ماين كرافت

تسمح هذه اللعبة للاعبين بإنشاء مجموعة من المباني المتنوعة.

يمكن للاعب من خلالها القيام بعمل تسجيل صوتي متميز بجانب تشغيل مجموعة متنوعة من الموسيقى.

كذلك تسمح لك بمشاركة اللعب من خلال الواي فاي مع اللاعبين الآخرين.

تستطيع من خلالها توفير بعض العناصر المختلفة التي تصل إلى الكتل وغيرها.

كذلك تتميز هذه اللعبة باعتمادها على الإبداع والتفكير من قبل اللاعب.

سرعة تحميلها بسهولة ولا تأخذ مساحة كبيرة على الهاتف.

كذلك تحتوي على مجموعة رائعة من المناظر والألوان الطبيعية التي تجذب الانتباه.

تتميز بوجود جرافيك متميز جداً الذي له دور كبير في تحقيق عامل الإثارة لدي اللاعب وجعله يستمر في اللعب.

من أهم ما يميز لعبة ماين كرافت أنها من الألعاب ذات الحجم الخفيف.

طريقة لعب Minecraft

لعبة ماين كرافت من الألعاب التي تعتمد في الأساس علي الأبداع ويوجود أكتر من وضع داخل اللعبة نتعرف عليهم الأن:

وضع البقاء على قيد الحياة (Survival): في هذا الوضع يجب عليك بناء منزلك بسرعة لحماية نفسك من هجمات الزومبي والوحوش المختلفة كذلك تناول الأطعمة للبقاء علي قيد الحياة لأطول فترة.

وضع الإبداع (Creative): في هذا الوضع تستطيع الوصول إلي كل الكتل المتاحة في اللعبة والطيران والانتقال إلي جميع إنحاء العالم وأطلاق روح الأبداع في عمليات البناء.

طريقة تثبيت ماين كرافت للاندرويد