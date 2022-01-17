رسمياً واتساب يعمل بدون إنترنت و ربط 4 أجهزة في وقت واحد

أصبح الآن متاح WhatsApp بدون إنترنت ، ميزة جديدة من أشهر تطبيقات المراسلة ، متاحة الآن. يعد WhatsApp بدون الإنترنت الآن أحد مزايا WhatsApp التي قد يتطلع إليها ملايين المشتركين والمستخدمين. نفدت بطارية هواتفهم أو فقدوها ، ويحتاجون إلى إرسال رسائل WhatsApp في أقرب وقت ممكن باستخدام أي هاتف آخر بنفس الحساب وقد أصدر WhatsApp واحدة من أكثر الميزات المتوقعة حيث يسمح للمستخدمين بمزامنة حساباتهم مع جهاز ثانٍ، مثل جهاز كمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال إنترنت عبر الهاتف الذكي، وفقًا لموقع دعم WhatsApp على الويب ، يتوفر الآن ما يصل إلى أربعة أجهزة متصلة وهاتف لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. يمكن استخدام خدمة الدردشة على الويب وعلى جهاز الكمبيوتر وعلى الأجهزة الأخرى عن طريق توصيلها بهاتفك، سواء كان متصلاً بالإنترنت أم لا.

تفاصيل ميزة واتساب يعمل بدون إنترنت

فيما يتعلق بميزة الواتساب WhatsApp الجديدة، أكد موقع دعم برنامج المراسلة الفورية أنه يمكن لشخص واحد الآن توصيل ما يصل إلى أربعة أجهزة بهاتف واحد في نفس الوقت، وبعد ذلك يمكن للمستخدم استخدام خدمة الدردشة على جهاز الكمبيوتر الخاص به، يحدث استخدام WhatsApp Web chat بمجرد إنشاء الاتصال ، ويمكن استخدامه سواء كان الهاتف الأساسي متصلاً بالإنترنت أم لا، وتعمل ميزة WhatsApp بدون اتصال بالإنترنت، مما يساعد على معالجة أهم قيود تطبيق المراسلة الشهير، مثل عدم قدرة المستخدمين على فتح حساباتهم على أي جهاز آخر أو القدرة على الاستمرار في استخدام المحادثات وإيقافها على الجهاز الأساسي.

تفعيل ميزة واتساب يعمل بدون إنترنت