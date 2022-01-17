كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 للكمبيوتر وخطوات تشغيل grand theft auto 5

تعد لعبة جراند ثفت أوتو 5 للكمبيوتر من ألعاب المغامرات المتميزة التي يسعى إلى معرفة كيفية التثبيت وتشغيل grand theft auto 5 أعداد كبيرة من محبي ألعاب الهواتف والأجهزة اللوحية عبر العالم، إذ يمكن تشغيل هذه اللعبة المثيرة على أجهزة الاندرويد وكافة الأجهزة الذكية مع إمكانية تشغيل اللعبة أيضا على جهاز الكمبيوتر الشخصي، من خلال تثبيت اللعبة من برنامج ميديا فير وغيره من برامج تحميل الألعاب على أجهزة الكمبيوتر.

لعبة جراند ثفت أوتو 5 للكمبيوتر

يمكنك تثبيت اللعبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعدد من الطرق التي يكون من أهمها وأسهلها طريقة التحميل عبر متجر جوجل بلاي للتطبيقات والألعاب باعتبار هذا المتجر من المواقع الرسمية التي تعمل في صدد الوصول إلى اللعبة بطريقة آمنة تعمل على حماية حساب اللاعب من الانتهاك والهكر، ويتم هذا التثبيت إلكترونيا عبر عدد من الخطوات.

تثبيت لعبة جاتا 5 من ميديا فاير بحجم صغير للكمبيوتر

الخطوة الأولى في مجال تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 للكمبيوتر تبدأ بالعمل على اتصال الجهاز بشبكة إنترنت قوية.

فتح محرك البحث الذي تريد التثبيت من خلاله وليكن متجر بلاي.

كتابة اسم اللعبة في مكان البحث في هذا المتجر من أجل فتح الصفحة الخاصة بها.

بعد ظهور الصفحة الرئيسية للعبة يقوم اللاعب باختيار اللعبة المطلوبة وهي جاتا 5 من خلال ميديا فاير.

سوف يظهر بعد ذلك مربع خاص بتثبيت اللعبة الذي يقوم اللاعب بالضغط عليه بهدف إنهاء الخطوات.

كيفية تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 للكمبيوتر

يتطلب تشغيل اللعبة ويندوز 7 و8 مع إمكانية التشغيل أيضا عبر ويندوز 10.

كما تتطلب أيضا رام 4GB.

Setup Size 59 GB

بالاضافة إلى Hard ديسك بمساحة 65 GB

تثبيت جراند 5 للكمبيوتر ويندوز10

لعبة جاتا 5 تكون مجانية في كافة المراحل وهذا من أهم مميزات اللعبة التي توجب على اللاعب ربط حسابه الخاص على موقع الفيس بوك بالحساب الخاص باللعبة من اجل الاستمتاع واللعب المتواصل بدون تقطيع بعد الاتصال بشبكة قوية من الإنترنت، وتتمتع لعبة جاتا 5 بعدد من المزايا يكون منها احتواء اللعبة على عدد من الرسومات الثلاثية الأبعاد والتي تتميز بالجودة والوضوح مما يؤدي إلى دخول اللاعب في جو حقيقي من المغامرات المستمرة.