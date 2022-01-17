نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي بال ID من الموقع الرسمي Midasbuy واستخدام أكواد ببجي الحديثة 2202 في المقال التالي
شحن شدات ببجي بال id الايدي من الموقع الرسمي للعبة بطريقة مضمونة وآمنه للحفاظ علي حسابك، عمل الموقع الرسمي للعبة PUBG في صدد شحن شدات ببجي وذلك عن طريق استخدام ال id الخاص بك، لذلك يجب توجيه اللاعب الى خطو عدد من الخطوات الهامة في شأن الحصول على الشدات اللازمة، والتي تمكنه من الاستمرار في اللعبة وشراء ما يلزم له من كافة الاحتياجات اللازمة السهلة والصعبة عن طريق ال UC وأيضا إدخال الايدي.
شحن شدات ببجي
للحصول علي شحن شدات ببجي بال id من الموقع الرسمي ذلك يكون عن طريق اتباع الأتي من الخطوات:
- قيام اللاعب بالتسجيل في الموقع الرسمي للعبة PUBG Mobile وهو موقع Midasbuy.
- ثم بعد ذلك القيام بتعبئة الفراغات في الموقع المشار اليه عن طريق كتابة البيانات الصحيحة في الأماكن المخصصة لكل منها.
- كتابة الايدي id المخصص لكل لاعب والذي يختلف من لاعب الى اخر في المكان المخصص.
- ثم قيام اللاعب بعمل ربط سريع بحساب الفيس بوك مع حساب لعبة ببجي.
- الضغط على أيقونة استمرار ومتابعة واستكمال الإجراءات.
استرداد شدات ببجي
اعلن موقع midasbuy وهو الموقع الرسمي لشحن شدات uc ببجي موبايل عن مجموعة من اكواد الاسترداد 2022 يكون منها:
- PGHZDBTFZ95U RANGER SET.
- BBKVZBZ8FW / 8RED TEA POBULARITY.
- BDFZBIZ7KN / unknown reward
- BOBR31BMT / DESERT
- / M416SKIN ONLY FOR FIRST 6000 PLAYERS
- BBVNZBZ8M9 / FREE BUBG FOOTBOOL
طريقة شحن شدات PUBG
- يمكن للاعب استرداد شدات ببجي عن طريق الدخول في الموقع الرسمي للعبة.
- وتنفيذ التعليمات من ادخال الايدي الخاص باللاعب وربط الحساب.
- مع كتابة رمز اللعبة ببجي والدخول في أيقونة استمرار ثم موافقة.
- يحصل اللاعب على الشدات اللازمة على الفور بعد الانتهاء من الخطوات التي تم الإعلان عنها.
- وإدخال هذه الشدات uc في الحساب تلقائيا من اجل شراء اللوازم وما يحتاج اليه اللاعب من مدمرات ومدرعات.
شحن ببجي Midasbuy
- من خلال شحن PUBG بالموقع الرسمي MIDASBUY.
- يمكن للاعب كتابة المعلومات المطلوبة ثم تحديد عدد الشدات المطلوبة.
- واختيار طريقة السداد التي تتمثل في شحن الرصيد.
- أو ما يتبع ذلك من الشحن عن طريق فودافون أو اورانج.
- ويمكن أيضا الشحن عبر الفيزا البنكية.
- وعند السداد يقوم الموقع الرسمي للشحن بإرسال الجوائز المجانية التي قد تصل الى الأف الشدات الى حساب اللاعب تلقائيا.
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