أكواد فري فاير جديدة تبحث عنها لـ شحن جواهر ferr fire

انطلق حدث البحث عن جائزة الكنز الجديدة في لعبة فري فاير، وهو أحد أهم الأحداث الاستنثائية الجديدة التي تم الإعن عنها بداية العام الجديد 2022، والذي يتيح مشاركة الأفراد في منافسات قوية ومشوقة، تتطلب البحث عن الكنز من أجل الحصول على الجوائز القيمة التي يتم الحصول عليها في هذا الحدث، ومن بينها جواهر كثيرة تتيح لك الحصول على العناصر والمهام الأساسية في اللعبة من أدوات وأسلحة متنوعة ومعدات ومركبات وحزم وفؤوس وملابس وغيرها، بالإضافة إلى توزيع عدد من القسائم الذهبية على الفائزين أو من يبقى منفردًا على قيد الحياة.

تفعيل وضع كلاش سكواد

ويتطلب منكل الأمر من أجل الحصول على نتائج إيجابية في حدث البحث عن جائز الكنز في لعبة فري فاير، البحث والحصول على الأوشحة الدائمة والمميزة، كذلك تفعيل وضع كلاش سكواد في الخريطة الجديدة التي تم إتاحتها، كما يتطلب الأمر أيضًا التزود بجميع أدوات القتال القوية من أسلحة متنوعة ومتعددة المهام بكامل ذخيرتها، مع محاولة الابتعاد أعن أماكن الخطر والقنص من قبل الأعداء، كذلك الوقوف خلف الجدران المثقوبة لاستخدامها في قتال المنافسين، ويُمكنك أيضًا استخدام الدروع للحماية من الطلقات والرصاص.

أكواد فري فاير

أما عن أبرز وأحدث أكواد فري فاير التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، والتي يُمكنكم استخدامها أو تجربتها من أجل الحصول على جواهر أكيدة عبر الموقع الرسمي للعبة في حالة سريان صلاحيتها، وانطباق الشروط الأساسية لها، فيُمكنكم متابعة الآتي: