نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تشغيل واتساب بدون إنترنت ميزة جديدة اطلقها WhatsApp في تحديثه الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاح تطبيق واتساب من خلال تحديثه الجديد 2022 إمكانية تشغيل تطبيق WhatsApp بدون إنترنت من خلال خاصية الأجهزة المرتبطة، وتتمكن الأجهزة المرتبطة من إرسال واستقبال الرسائل والوسائط لمدة 14 يوم دون الحاجة الى اتصال تطبيق واتساب بالإنترنت، وهى ميزة لم تكن موجودة من قبل، وكثيراً ما أعلنت واتساب عن هذه الميزة الجديدة والآن تم تفعيلها من خلال واتساب، وفي هذا التقرير سوف نوضح تفصيلاً طريقة تشغيل واتساب دون اتصاله بالإنترنت من خلال ربط التطبيق بـ 4 أجهزة أخرى مرتبطه به، بعد أن أصبحت هذه الميزة متاحة رسمياً من خلال شركة واتساب والتي تمكن الجميع من استخدام هذه الخاصية والميزة الفريدة، وبالتالي يمكنكم متابعة هذا التقرير للتعرف على خطوات عمل واتساب بدون الاتصال بالإنترنت ومتابعة الرسائل والأعمال عن طريق جهاز آخر مربوط بنفس الحساب الأساسي.

تشغيل واتساب بدون انترنت

هذه الميزة الجديدة التي تتحدث عنها معظم الصحف التقنية هى واحدة من ابرز المميزات التي اطلقها تطبيق WhatsApp مع بداية العام الجديد 2022، وهى تسمح بربط تطبيق واتساب بجهاز اخر مثل جهاز الكمبيوتر وغيره، مع إمكانية إرسال واستقبال المحادثات بدون اتصال الهاتف الذكي الموجود به في حساب واتساب بالإنترنت، حيث أصبحت ميزة الأجهزة المرتبطة الجديدة التي تشمل 4 أجهزة اخرى مرتبطة بنفس الحساب واحدة من افضل مميزات واتساب الجديدة.

كيفية تشغيل واتساب بدون إنترنت

فكما أوضحت صفحة دعم واتساب عن طريق تشغيل تطبيق واتساب بدون إنترنت عن طريق استخدام الأجهزة المرتبطة، والتي من خلالها يمكنك ربط حسابك على أجهزة اخرى، واستخدم حسابك في واتساب دون اتصال الهاتف الأساسي بالإنترنت، واليكم الخطوات التفصيلية التي يمكنكم من خلالها تجربة هذه الميزة الرائعة.

فتح تطبيق واتساب على الهاتف الأساسي.

الدخول على علامة 3 نقاط بأعلى واجهة التطبيق.

ثم الدخول على أيقونة (الأجهزة المرتبطة).

ثم فتح واتساب ويب على جهاز الكمبيوتر.

ثم مسح الكود بكاميرا الهاتف.

وبالتالي يتم ربط حسابك الأساسي في واتساب وإمكانية استخدام الحساب في كافة رسائل WhatsApp بدون اتصال الجهاز الأساسي بالإنترنت، ويتمكن المستخدم تشغيل التطبيق بدون اتصاله بالإنترنت.