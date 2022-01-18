نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه شحن شدات ببجي PUBG بالطريقة الصحيحة من الموقع الرسمي بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي هو الأمر الأكثر طلبا على مواقع الإنترنت لمعرفة الطرق الأكثر أمانا لشحن الشداد التي تعتبر المساند الرئيسي للاعب لتحقيق مستويات أكثر تقدما من خلال شراء المعدات وتطوير الأسلحة وتوفير كافة ما يلزم شراءه للاستمرار على قيد الحياة، وتتداول الكثير من المواقع طرق متنوعة لشحن الشدات والحفاظ على أمان اللاعب، لذلك وفرنا لكم أسهل الطرق وأكثرها سلامة لحساب اللاعب عبر موقعنا في السطور التالية تابعوا القراءة.

طريقة شحن شدات ببجي

تعتبر شدات ببجي بمثابة العملة النادرة داخل اللعبة والتي من خلالها يمكن شراء جميع المتطلبات التي يحتاج إليها اللاعب داخل المستويات المختلفة من اللعبة، وتتنوع طرق شحن الشداد بين المجانية والمدفوعة، والدفع يكون من خلال الرصيد المتوفر بجهاز التلفزيون أو من خلال بطاقة ID الخاصة.

شحن شدات ببجي الطريقة الرسمية

تسجيل الدخول على موقع شحن شدات ببجي عبر الرابط المعلن.

عند ظهور اللعبة نضغط على أيقونة انطلق.

ثم حدد الفئة الراغب في تحميلها من الشداد.

إدخال ID الخاصة بك وحدد أسلوب الدفع.

أختر الكمية المناسبة لك من الشدات.

انقر أيقونة الدفع.

تتبع التعليمات حتى النهاية.

تشغيل اللعبة لاستلام الشدات المدفوعة.

عقب التأكد من استلام الشدات واتمام العملية بنجاح عليك حذف جميع المعلومات المتعلقة بعملية الدفع والخاصة بحسابك الشخصي حتي لا يتعرض إلا السرقة.

شحن شدات ببجي مجانا

تتيح بعض المواقع فرصة للقيام بعدة مهام يتسنى من خلالها الحصول على الرصيد لشحن الشدات كالتالي

تسجيل الدخول على متجر بلاي.

البحث عن Google Opinion.

يليه البحث عن Rewards.

عقب ذلك تفتح الاستطلاع وتقوم باتباع المعلومات اللازمة، بذلك تتوفر لك الرصيد من خلالها.

ثم تتفتح لعبة بيجي علي الموبايل أو جهاز الكمبيوتر.

فتح UC Purchase.

عقب ذلك افتح وحدد الرصيد المتوفر لديك ب Google Play.

استخدم هذا الرصيد لشحن شدات لعبة بيجي.

بذلك نكون وفرنا المعلومات المتعلقة بشحن شدات ببجي بالكثير من الطرق، فضلا عن خطوات تنفيذ الشحن وتامين الحساب خطوة بخطوة، وللاطلاع على كل ما ترغب به من معلومات يمكنك تصفح موقعنا باستمرار.