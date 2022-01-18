نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft لأجهزة المحمول والكمبيوتر بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة ماين كرافت حققت أكبر نسبة تحميل على أجهزة الموبايل والكمبيوتر من قبل جميع الأطفال خلال عام ٢٠٢١، ومازال تحميلها وتحديثها مستمر ويتزايد يوميا منذ إصدار النسخة الجديدة ويحتوي اللعبة على المغامرة والإثارة، حيث يتمكن الطفل من تكوين عالمه الخاص من مكان وإمكانيات ومعدات يستخدمها في الدفاع عن النفس للبقاء على قيد الحياة، ونوفر لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بتحميل اللعبة بأبسط الخطوات.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على أجهزة الموبايل

يتوجب لتحميل اللعبة القيام بعدة خطوات في اتصال الإنترنت وتواجد السعة التخزينية الكافية لتحميل اللعبة، كذلك تتبع الخطوات التالية

الدخول على برنامج جوجل بلاي من تطبيقات جهاز التليفون المحمول.

ثم تدوين ” لعبة ماين كرافت” في مربع البحث بالبرنامج.

اختيار اللعبة والنار عليها من الخيارات المتاحة الظاهرة بالبرنامج.

النقر تحميل اللعبة.

بذلك تكون اللعبة متاحة على جهازك ويمكنك تشغيلها في أي وقت وبأي مكان بدون اتصال بشبكة الإنترنت.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على أجهزة الكمبيوتر

تحميل اللعبة على جهاز الكمبيوتر يجب تتبع الخطوات التالية

فتح جهاز الكمبيوتر والدخول على مايكروسوفت من خلال جوجل.

الضغط على زر ويندوز واختيار اللعبة من بين الألعاب الموضحة أمامك.

الضغط تنزيل لعبة ماين كرافت.

اختيار الملف المراد حفظ اللعبة به وفتحه.

ثم الضغط تثبيت ونقل اللعبة إلى الملف بعد التثبيت.

بذلك تكون اللعبة متوفرة علي جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويمكن فتحها بسهولة من خلال الضغط عليه مرتين متتاليتين لبدء اللعب.

مميزات تنزيل لعبة ماين كرافت

تحتوي اللعبة على الكثير من المميزات التي تجعلها في صدارة الألعاب المفضلة للجميع وتستطيع اللعبة الذكاء والمهارات والبراعة، ويمكن الاستفادة بمميزات اللعبة فور تحميلها كالتالي