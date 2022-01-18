سعر iphone 13 pro2022 بمواصفات وبإمكانيات لا توجد في جوال اخر

جوال iphone 13 pro2022 بالسعر والمواصفات التي سوف يتناولها المقال في جوال الأحلام والذي يرغب الكثيرين في شراؤه لإمكانياته الخيالية والتي تنفرد بها شركة أيفون العالمية من حيث الجودة والمنشأ والضمان والشكل والكاميرا وجودة التصوير التي لا تقارن في هاتف غيره فمن خلال تلك الإمكانيات التي سنعرضها هنا يمكنك اتخاذ قرار الشراء.

مواصفات جوال iphone 13 pro2022

فمن حيث الشكل الخارجي والتكوين فيتكون الهاتف من إطار من الاستيل والخارج من الزجاج.

ثم من حيث الألوان فهو يوجد باللون الأزرق الفاتح والذهبي والفضي والرصاصي الداكن.

بالإضافة إلى أنه يتميز أنه خفيف الوزن جدا حيث يصل وزنه إلى 204 جرام.

ومن حيث أبعاد الهاتف فتصل إلي حوالي 146.7×71.5×7.65.

ومن المميز في هاتف أيفون 13 برو الجديد أنه به خاصية مقاومة الماء ومعه شهادة معتمدة بذلك حيث انه يصل أن تضعه علي عمق 6 متر ولمدة 30 دقيقة كاملة.

يتميز جوال iphone 13 pro2022 أنه مقاوم للغبار.

أما لدعم الشرائح التي يدعهما الجوال فهو يدعم شريحتين نانو وايسم.

يدعم الشبكات من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

ثم يتميز الهاتف بشاشة مقاومة للتب صيم وزجاج مقاوم للخدش.

كما أن الهاتف يأتي بشاشة من نوع من Super Retina XDR OLED بمساحة 6.1 انشاً وتبلغ دقتها حوالي 1170*2532 بيكسل.

ويدعم خاصية hd والتحديث المستمر لتلك الخاصية.

يتميز أنه اكثر تشغيلا وموفر لسعة البطارية.

ثم بالنسبة للمساحة الداخلية فله أنوع في المساحة الداخلية للجهاز حيث أنه ياتي بمساحات تخزين مختلفة ومنها: ذاكرة داخلية 128 جيجا ورامات 8 جيجا بايت. ثم ذاكرة صلبة 256 جيجا ورامات “ذاكرة عشوائية” 8 جيجا بايت. وأيضاً ذاكرة 512 ورامات 8 جيجا وكل واحد من الثلاثة أنواع يختلف سعره عن الأخر.

ثم من حيث الكاميرا الأمامية والتي تحدد أيضا سعر iphone 13 pro2022 فتأتي بمساحة 12 ميجا بيكسل أما الكامير الخلفية فهي رباعية ولها غطاء ياقوتي عازل لتدعم فيديوهات بتقنية 4K.

سعر ايفون 13 برو اصدار عام 2022 في مصر والسعودية

كما تم ذكر من قبل أن هذا الإصدار له ثلاث أنواع من حيث مساحة التخزين الداخلية فسنعرض لكم الأنواع الثلاث بالسعر في مصر والسعودية بالجنيه المصري والريال السعودي: