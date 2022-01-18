تطبيق Fancy Battery من متجر جوجل بلاي لتحسين أداء البطارية ومزايا متنوعة

يرغب العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة في الحفاظ على عمر البطارية من خلال تحميل تطبيق رائع مضمون من متجر جوجل بلاي، حيث يحرص المتجر الخاص بهواتف أندرويد على توفير العديد من التطبيقات الرائعة التي تفيد المستخدمين وتحافظ على هواتفهم النقالة، حيث يمكنك من خلال تحميل التطبيق إزالة الفيروسات وتعزيز ذاكرة الهاتف، كما أنه يعمل على تنظيف مساحة التخزين الموجودة في الجوال مما يتيح للمستخدم مساحة إضافية جديدة قد تكون مفقودة بدون استخدام التطبيق.

تحسين أداء البطارية بتطبيق Fancy Battery من متجر جوجل بلاي

نقدم لحضراتكم تطبيق Fancy Battery Saver وهو من التطبيقات الرائعة والتي يعتبرها بعض المتخصصين لا غنى عنها وهو تطبيق معجزة بكل المقاييس، حيث يعمل التطبيق على توفير كل ما تريده من خلال ضغطه واحدة، بالإضافة إلى عدد من المميزات الرائعة التي سوف نكشفها لحضراتكم في هذا المقال، حيث يمكنك إضافة كلمة مرور لأي تطبيقات موجودة بهاتفك، حيث انه يُقدم الخدمات بدون أي مقابل مادي، كل ما يجب عليك فقط الدخول على المتجر وتحميل التطبيق تم التثبيت على الهاتف والتمتع بمزاياه المتنوعة.

لذا سوف نقدم لحضراتكم تطبيق Fancy Battery Saver وهو من التطبيقات الرائعة والتي يعتبرها بعض المتخصصين لا غنى عنها وهو تطبيق معجزة بكل المقاييس، حيث يعمل التطبيق على توفير كل ما تريده من خلال ضغطه واحدة، بالإضافة إلى عدد من المميزات الرائعة التي سوف نكشفها لحضراتكم في هذا المقال، حيث يمكنك إضافة كلمة مرور لأي تطبيقات موجودة بهاتفك، بدون مقابل مادي.

مزايا التطبيق

يمكنك الآن الحفاظ على عمر البطارية وتحسين الأداء الخاص بها من خلال تطبيق Fancy Battery Saver والذي يمكنك تحميله من متجر جوجل بلاي للأندرويد، حيث يعمل التطبيق على تنظيف جميع الفيروسات الموجودة بالجهاز، كما أنه يُخلصك من الملفات الغير مرغوب فيها بشكل قوي وسريع دون أي مجهود بضغطة واحدة فقط، يعمل التطبيق على زيادة الطاقة في ذاكرة الهاتف بعد حذف الملفات الغير مرغوب فيهان ومن اهم مزايا التطبيق أيضاً أنه تسطيع قفل التطبيق بكلة مرور من أجل الحصول على الخصوصية، وهو منظف قوي للإشعارات والإخطارات المزعجة، فهو يعمل على مسحها بكل سهوله، يُنظف الصور المكررة، كما أنه يُنظف ذاكرة الوصول العشوائي.