طريقة تثبيت لعبة روبلوكس ROBLOX من الموقع الرسمي على الكومبيوتر والأندرويد

تعتبر لعبة روبلوكس واحدة من الألعاب عبر الإنترنت المتوفرة على العديد من الأنظمة الأساسية فهي لعبة مثالية للأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و18 عاما، تتميز لعبة روبلوكس بأنها تتيح للاعبين تطوير شخصيتهم بشكل جيد وتتيح المعدات والعديد من الأشياء المهمة التي تجعل كل لاعب فريدا وغير قابل للتكرار في اللعبة وتتيح لكم اللعبة التجربة بشكل فردي أو جماعي مع أشخاص آخرين، ويبحث الكثير منكم عن طريقة تنزيل لعبة روبلوكس، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة المزيد عبر موقعنا المميز ثقفني.

طريقة تحميل لعبة روبلوكس على الأندرويد

نقوم بفتح متجر جوجل بلاي نكتب ثم اسم اللعبة في خانة البحث.

ثم نضغط على الأيقونة الخاصة باللعبة.

ثم ننقر على زر التثبيت أمامك.

بعد الانتهاء من عملية التثبيت يمكننا فتح اللعبة من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بها التي ستظهر على الشاشة الرئيسية وستستطيع الاستمتاع بها.

طريقة تثبيت لعبة روبلوكس على الكومبيوتر

نقوم بفتح الموقع الرسمي للعبة ونقوم بإنشاء حساب شخصي عليه.

ثم نفتح الصفحة الخاصة بلعبة روبلوكس ثم نضغط على زر التثبيت.

ثم نختر الملف الذي نريد حفظ اللعبة بداخله ونضغط على زر استمرار التثبيت.

بعد الانتهاء من التثبيت يمكننا فتح اللعبة من الأيقونة التي تظهر على سطح المكتب.

مميزات لعبة روبلوكس