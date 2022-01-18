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عمر شويل - جدة طريقة تثبيت لعبة روبلوكس ROBLOX من الموقع الرسمي على الكومبيوتر والأندرويد - ثقفني
تعتبر لعبة روبلوكس واحدة من الألعاب عبر الإنترنت المتوفرة على العديد من الأنظمة الأساسية فهي لعبة مثالية للأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و18 عاما، تتميز لعبة روبلوكس بأنها تتيح للاعبين تطوير شخصيتهم بشكل جيد وتتيح المعدات والعديد من الأشياء المهمة التي تجعل كل لاعب فريدا وغير قابل للتكرار في اللعبة وتتيح لكم اللعبة التجربة بشكل فردي أو جماعي مع أشخاص آخرين، ويبحث الكثير منكم عن طريقة تنزيل لعبة روبلوكس، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة المزيد عبر موقعنا المميز ثقفني.
طريقة تحميل لعبة روبلوكس على الأندرويد
- نقوم بفتح متجر جوجل بلاي نكتب ثم اسم اللعبة في خانة البحث.
- ثم نضغط على الأيقونة الخاصة باللعبة.
- ثم ننقر على زر التثبيت أمامك.
- بعد الانتهاء من عملية التثبيت يمكننا فتح اللعبة من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بها التي ستظهر على الشاشة الرئيسية وستستطيع الاستمتاع بها.
طريقة تثبيت لعبة روبلوكس على الكومبيوتر
- نقوم بفتح الموقع الرسمي للعبة ونقوم بإنشاء حساب شخصي عليه.
- ثم نفتح الصفحة الخاصة بلعبة روبلوكس ثم نضغط على زر التثبيت.
- ثم نختر الملف الذي نريد حفظ اللعبة بداخله ونضغط على زر استمرار التثبيت.
- بعد الانتهاء من التثبيت يمكننا فتح اللعبة من الأيقونة التي تظهر على سطح المكتب.
مميزات لعبة روبلوكس
- تلك اللعبة تضم كتيب خاص بالإرشادات حتى يتم تعليم اللاعب كيف يقوم بلعبها واحترافها.
- تعتبر من الألعاب المهمة للأطفال في تقوية مهاراتهم وذكائهم العقلي.
- تضم العديد من الأدوات ويسمح أن يتم لعبها بسهولة.
- تعد لعبة روبلوكس لعبة جماعية من الدرجة الأولى، ويمكن من خلالها اللعب من الأصدقاء أو العائلة ويمكن من خلالها التعرف على أصدقاء جدد.
- ويتم تطوير تلك اللعبة بشكل مستمر حتى تتناسب مع كافة التقنيات الحديثة.
- تم برمجة اللعبة بألوان جذابة تتناسب مع الأطفال الصغار.
- يمكن تحميل اللعبة بكل سهولة من خلال الروابط المباشرة.
- تتيح لعبة روبلوكس الدردشة النصية وإرسال مقاطع الفيديو.
- تساعد اللاعبين على الإبداع وإطلاق العنان لمخيلته في اللعب.
- يمكن تحميل اللعبة على الأيفون والأيباد مجانا.
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