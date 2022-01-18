مواصفات وسعر هاتف وان بلس 10 برو OnePlus 10 Pro

منذ أن قامت وان بلس بالإفصاح عن هاتفها الحديث وان بلس 10 برو OnePlus 10 Pro وقد كثر البحث عن مميزات وأسعار هذا الهاتف الجديد، وقد أفصحت الشركة أيضًا بأن الهاتف جاء بكاميرا رباعية مذهلة، وليس ذلك فقط فقد تم تصنيع ظهر وان بلس من الزجاج، مما يجعله مطالب من قبل مجموعة كبيرة من عشاق الهواتف الذكية، بالإضافة إلى أنه يدعم نظام 5G، لذلك سوف نوضح جميع المواصفات الخاصة به خلال هذه السطور.

مواصفات هاتف وان بلس 10 برو OnePlus 10 Pro

قامت الشركة العالمية OnePlus بتزويد هاتفها الجديد بعدد ثلاث كاميرات خلفية وتم تحديثها من خلال الترابط مع Hasselblad، بما في ذلك اثنين من الكاميرات تعمل على دعم خاصية التثبيت البصري OIS، وتضم ما يلي:

كاميرا أساسية تصل دقتها إلى 48 ميجا بكسل.

وكاميرا تليفوتوغرافي 50 ميجا بكسل.

كاميرا ذات مجال رؤية واسع للغاية بدقة 8 ميجابكسل.

وكاميرا سيلفي تبلغ دقتها 32 ميجابكسل.

شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز.

ويعمل OnePlus 10 Pro بنظام Android 12.

كما يحتوي جهاز وان بلس على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

الموبايل يتميز بتقنية الشحن السريع OPPO SuperVOOC والشحن اللاسلكي السريع

OPPO Air Vooc بقوة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي.

ويتميز الموبايل بشبكات 5G و Wi-Fi 6 و NFC و Bluetooth 5.2.يتم تضمين تخزين UFS 3.1.

ذاكرة وصول عشوائية LPDDR5 تعمل على زيادة سرعة أداء الهاتف.

ومكبرات صوت ستيريو ومشغل اهتزاز خطي.

ما الذي نطمح على وجوده في هاتف وان بلس 10 برو

مقاومة الماء والأتربة : حتى مع هواتفها من الدرجة الأولى لم تكن OnePlus أبدًا من أشد المعجبين بتصنيفات IP Rating يعد كل من OnePlus 8 Pro و OnePlus 9 Pro الهاتفين الوحيدين من العلامة التجارية اللذان يتمتعان بتصنيف الحماية من الأتربة والماء.

: حتى مع هواتفها من الدرجة الأولى لم تكن OnePlus أبدًا من أشد المعجبين بتصنيفات IP Rating يعد كل من OnePlus 8 Pro و OnePlus 9 Pro الهاتفين الوحيدين من العلامة التجارية اللذان يتمتعان بتصنيف الحماية من الأتربة والماء. شحن لاسلكي بشكل أسرع : يعرف الشحن اللاسلكي الخاص بهواتف وان بلس أنه بطئ للغاية، وخاصة الإصدار الأساسي الرئيسي ضعيف جدًا، ومثال على ذلك فإن هاتف OnePlus 9 Pro مزودًا بشحن لاسلكي بقدرة 50 وات، بينما كان الإصدار الأساسي من OnePlus 9 مزودًا بشحن لاسلكي بقوة 15 وات فقط.

: يعرف الشحن اللاسلكي الخاص بهواتف وان بلس أنه بطئ للغاية، وخاصة الإصدار الأساسي الرئيسي ضعيف جدًا، ومثال على ذلك فإن هاتف OnePlus 9 Pro مزودًا بشحن لاسلكي بقدرة 50 وات، بينما كان الإصدار الأساسي من OnePlus 9 مزودًا بشحن لاسلكي بقوة 15 وات فقط. تحسين كفاءات التصوير الفوتوغرافي: منذ شراكتها مع Hasselblad تمكنت OnePlus من تقديم كاميرات ممتازة، لكن الإصدار العادي كان دائمًا يأتي بشكل متخلف عند المقارنة مع هواتف Apple و Google و Samsung، نتيجة لذلك نتوقع أن يشمل الاصدار الجديد نظام معالجة أكثر احترافًا قادرًا على مواكبة المنافسة.

السعر المتوقع لـ OnePlus 10 Pro

لم يتم الإفصاح عن سعر هاتف OnePlus 10 Pro حتى الآن من قبل الشركة المصنعة للهاتف، لكن من المتوقع أن يبدأ من 970 دولارًا عالميًا.

تصل الأسعار في مصر إلى 15200 جنيه.

السعودية 3600 ريال.

المغرب 8600 درهم.

يجب التأكد عند عملية الشراء من أن لديك المفتاح المعدني لإدخال الشريحة، بالإضافة إلى شاحن بقوة 65 وات، وكابل USB للشحن ونقل الملفات، وحافظة لحماية الجهاز.