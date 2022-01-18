أعراض سرطان المعدة.. إشارات إياك أن تهملها!يمكن أن تؤدي الخلايا السرطانية التي تتكاثر في المعدة إلى ظهور أعراض "يصعب اكتشافها". ومع ذلك، بمجرد أن تكون على دراية بعلامات التحذير، يمكنك طلب المساعدة الطبية في حالة ظهورها.

وأشارت الخدمة الصحية الوطنية إلى أن أحد الأحاسيس التي يمكن أن تُعزا لسرطان المعدة هو الشعور "بالشبع بسرعة كبيرة" عند تناول الطعام. ومؤشر آخر محتمل هو فقدان الشهية. وهذان الإحساسان ليسا العلامات التحذيرية الوحيدة المحتملة لسرطان المعدة. وقد يؤدي المرض أيضا إلى أحاسيس جسدية أخرى، ولا سيما:

• حرقة من المعدة.

• حمض ارتجاع.

• الغثيان.

• عسر الهضم.

• التعب.

• آلام في المعدة.

وقد تشعر أيضا بوجود كتلة في الجزء العلوي من المعدة، وقد تحدث مشكلات عند محاولة البلع.

وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من مرض الجزر المعدي المريئي من هذه الأعراض بشكل منتظم.

وقد يؤدي هذا إلى الشعور بالرضا عن النفس، حيث لا تؤدي الأعراض إلى القلق وبالتالي يتم تجاهلها على أنها غير ذات أهمية.

ولاحظت NHS أنه "من المهم أن يفحصك طبيب عام إذا تغيرت الأعراض أو ساءت أو لم تشعر أنك طبيعي".

ومع ذلك، هناك أوقات يُنصح فيها "بزيارة طبيب عام". وتشمل الأمثلة مشاكل في البلع أو تورم في معدتك. ويُنصح أيضا بطلب المشورة الطبية إذا "فقدت قدرا ملحوظا من الوزن خلال الستة إلى 12 شهرا الماضية دون محاولة، وفقاً لروسيا اليوم.

ويجب أيضا فحص أي أعراض أخرى لسرطان المعدة لا تتحسن بعد أسبوعين بواسطة أخصائي طبي.

وبينما يمكن أن تُعزا هذه الأعراض إلى عدد من الحالات، فإن طلب المساعدة الطبية يمكن أن يحدد السبب الجذري.

وقد تشمل الفحوصات الطبية عينة من البراز أو البول، ولمس المعدة، والإحالة لإجراء مزيد من الاختبارات في المستشفى.

وعادة ما تعني الإحالة العاجلة إلى المستشفى أنه سيكون لديك موعد في غضون أسبوعين بعد موعد الطبيب.

وفي هذه المرحلة، سيكون إجراء المزيد من الاختبارات إجراء احترازيا - ولا يعني ذلك بالتأكيد أنك مصاب بالسرطان.

كيف تقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة؟

لتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، توصي الخدمة الصحية الوطنية بأن تكون غير مدخن، مع إنقاص الوزن إذا كنت تندرج في فئة الوزن الزائد أو السمنة، والتي يمكن تحقيقها عن طريق استهلاك سعرات حرارية أقل وممارسة الرياضة أكثر كل يوم.

وعندما يتعلق الأمر باعتبارات غذائية، فإن الحد من كمية الملح التي تتناولها سيكون مفيدا أيضا لصحتك. وكذلك التقليل من الكحول واللحوم الحمراء والمصنّعة.