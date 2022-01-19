اكواد فري فاير free fire codes سيرفر أمريكي 2022 غير مستعملة واستبدالها بالجواهر

اكواد فري فاير free fire codes سيرفر أمريكي من أكثر الأكواد طلباً في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب شهرة لعبة فري فاير الواسعة في الشرق الأوسط والعالم، حيث أنها تشبه كثيراً لعبة ببجي موبايل، ولكنها تختلف عنها في الكثير من الأشياء، كما أنها خفيفة على أجهزة الهاتف عن لعبة ببجي ولا تأخذ مساحة كبيرة، ولقد تم تحديث اللعبة في الفترة الأخيرة، والتي أصبحت أكثر تشويقاً كما أن الجرافيك الخاص بها أصبح ذو جودة عالية وتم إطلاق بعض الأسلحة التي تشبه الأسلحة في الواقع، كما أنه تم وضع الفصول في اللعبة وتغيير المناخ حسب المناخ الخاص بكل بلد، ويوجد تغيير في الأصوات أيضاً.

اكواد فري فاير سيرفر أمريكي free fire codes :-

بالرغم من وجود الكثير من المواقع والتي تعرض اكواد فري فاير سيرفر أمرسكي، إلا أن معظمها مواقع مزيفة، ويمل منها اللاعب لذلك سوف نقوم بعرض بعض الأكواد الخاصة بالسيرفر الأمريكي وهي اكود غير مستعملة، والتي يمكن إستبدالها بما يريد اللاعب وشراء كل ما يريد في اللعبة، وذلك للإستمتاع باللعب على أقصى حد والأكواد كالتالي:-

FMCX KOIA 87SY

FIUY FRU6 45EW

FER9 F68U YHGN

FZKI F98M KO35

FNX2 3ERF VBHU

F7C6 X5RF SIGB

FC7M ID8R F756

FJAK LOQW IEUR

U2X60C2IIVYU

FFA9 UVHX 4H7D

FFX6 0C2II VYU

FFA0 ES11 YL2D

FXCV BICX SIED

FBNJ I87Y 6TGH

R6E4E0DIKX2D

FFGT YHJN JKI8

WOXVGG8NU4YB

H37WSM0CN44Z

ZITQT5IRMCNX

استبدال أكواد فري فاير سيرفر أمريكي:-

يمكنك استبدال أي كود من خلال ال ID الخاص بك والحصول على أي مكافآت بطريقة سهلة جداً، حيث يمكن ذلك من خلال بعض المواقع الخاصة بالإستبدال، ويوجد رمزر إسترداد، حيث أعلن حساب فري فاير عن تلك الرموز وأصاف أنه قد يعمل مع بعض الأشخاص وقد لا يعمل مع البعض الآخر، وهي كالتالي:-