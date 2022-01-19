نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد فري فاير free fire codes سيرفر أمريكي 2022 غير مستعملة واستبدالها بالجواهر في المقال التالي
اكواد فري فاير free fire codes سيرفر أمريكي من أكثر الأكواد طلباً في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب شهرة لعبة فري فاير الواسعة في الشرق الأوسط والعالم، حيث أنها تشبه كثيراً لعبة ببجي موبايل، ولكنها تختلف عنها في الكثير من الأشياء، كما أنها خفيفة على أجهزة الهاتف عن لعبة ببجي ولا تأخذ مساحة كبيرة، ولقد تم تحديث اللعبة في الفترة الأخيرة، والتي أصبحت أكثر تشويقاً كما أن الجرافيك الخاص بها أصبح ذو جودة عالية وتم إطلاق بعض الأسلحة التي تشبه الأسلحة في الواقع، كما أنه تم وضع الفصول في اللعبة وتغيير المناخ حسب المناخ الخاص بكل بلد، ويوجد تغيير في الأصوات أيضاً.
اكواد فري فاير سيرفر أمريكي free fire codes :-
بالرغم من وجود الكثير من المواقع والتي تعرض اكواد فري فاير سيرفر أمرسكي، إلا أن معظمها مواقع مزيفة، ويمل منها اللاعب لذلك سوف نقوم بعرض بعض الأكواد الخاصة بالسيرفر الأمريكي وهي اكود غير مستعملة، والتي يمكن إستبدالها بما يريد اللاعب وشراء كل ما يريد في اللعبة، وذلك للإستمتاع باللعب على أقصى حد والأكواد كالتالي:-
- FMCX KOIA 87SY
- FIUY FRU6 45EW
- FER9 F68U YHGN
- FZKI F98M KO35
- FNX2 3ERF VBHU
- F7C6 X5RF SIGB
- FC7M ID8R F756
- FJAK LOQW IEUR
- U2X60C2IIVYU
- FFA9 UVHX 4H7D
- FFX6 0C2II VYU
- FFA0 ES11 YL2D
- FXCV BICX SIED
- FBNJ I87Y 6TGH
- R6E4E0DIKX2D
- FFGT YHJN JKI8
- WOXVGG8NU4YB
- H37WSM0CN44Z
- ZITQT5IRMCNX
استبدال أكواد فري فاير سيرفر أمريكي:-
يمكنك استبدال أي كود من خلال ال ID الخاص بك والحصول على أي مكافآت بطريقة سهلة جداً، حيث يمكن ذلك من خلال بعض المواقع الخاصة بالإستبدال، ويوجد رمزر إسترداد، حيث أعلن حساب فري فاير عن تلك الرموز وأصاف أنه قد يعمل مع بعض الأشخاص وقد لا يعمل مع البعض الآخر، وهي كالتالي:-
- FBSH ARE1 0RBU
- CONG RATZ 2MIL
- FRES NILM FAST
- FF4M PCSB F7RB
- FF4M D4YW 8RQR
- FFIM 29CB 5BF7
- FF3W PC5B F7RB
- FFIG 8CP9 LSF3
- PHFG Q163 PQAZ
- PEFF IG45 TY04
- AP9I NCSE 812L
- BOOY A7QX MPUI
- FFES P0RT S4AR
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