نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شداد ببجي 2022 في 3 دقائق هتشجن 5000 شدة طريقة مضمونة 100% في المقال التالي
طريقة شحن شداد ببجي 2022، طريقة شحن شداد ببجي بالخطوات السهلة والبسيطة جدًا سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث تكون الشدات هي العملة الإفتراضية بلعبة ببجي التي تكون لعبة كثيرة الاستعمال وشهيرة للغاية في جميع أرجاء العالم، فعن طريق تلك الشدات يتم الشراء للأسلحة والشخصيات الجديدة في اللعبة مع أيضًا الأزياء المتنوعة داخلها، حيث أن الشدات تشترى من مواقع أساسية لا تعرض حساب اللاعب إلى الخطر مقابل مادي يحدد حسب عدد الشدات.
طريقة شحن شدات ببجي موبايل بطريقة سهلة في 3 دقائق 5000 شدة
شحن شدات ببجي 2022
يوجد العديد من المواقع المتنوعة التي عن طريقها يتم شحن شداد ببجي، وعلى الرغم من وجود عدة مواقع ليست سليمة تعمل بالنصب على مستعملي لعبة ببجي وتقوم بتعرض حسابهم إلى الخطر، بل في السطور التالية نعرض لكم الطريقة الآمنة والسهلة من أجل حصول اللاعب على شدات ببجي وهي:
- دخول الشخص على الموقع الأساسي الخاص بشحن شدات ببجي وهي Midas Buy.
- النقر على كلمة شحن الشدات.
- وضع الاسم رقم الهاتف و ID.
- تحديد العدد الخاص بالشداد الذي يريد اللاعب أن يحصل عليه.
- يجب اختيار الطريقة التي عن طريقها سوف يتم سداد القيمة المالية التي تخص سعر الشدات.
أسعار شحن سداد ببجي
تتنوع الأسعار الخاصة بشحن شداد ببجي من بلد إلى ثانية وفقًا لعدد الشدات، وإليكم التفاصيل الخاصة بسعر الشدات المتنوعة، وهي كالتالي:
- السعر الخاص بعدد الشدات التي تكون 63 شدة هي 10.6 جنيه مصري.
- يكون سعر 198 شدة حوالي 48 جنيه مصري.
- السعر الخاص بعدد ستمائة وتسعون شدة تكون حوالي 160 جنيه مصري.
- وكذلك فإن السعر الخاص 1995 شدة يكون أربعمائة جنيه مصري.
- يكون سعر 4000 شدة تقريبًا 805 جنيه مصري.
- السعر الذي يخص 8400 شدة تكون 1610 جنيه مصري.
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