برنامج هام لتحميل لعبة ببجي الكورية وما هي مميزات وعيوب النسخة Korean Pubg Game

في هذا المقال نوضح برنامج هام لتحميل لعبة ببجي الكورية حيث أنه بعد انطلاق لعبة ببجي موبايل بعام 2017 قامت الكثير من الدول والشركات بإطلاق نسخ خاصة بها تشبه نسخة لعبة ببجي الشهيرة أو إطلاق لعب جديدة ولكنها تحمل نفس مزايا لعبة ببجي، وقد قامت كوريا بالإعلان عن نسختها الجديدة من لعبة ببجي هي ببجي الكورية والتي تتشابه كثيرًا مع اللعبة المشهورة ولكن بالنسبة لبعض اللاعبين فهي أفضل لأنها توفر لهم المزيد من الصناديق والهدايا التي لا توفرها نسخة ببجي موبايل الأصلية، لهذا فيما يلي نطلعكم على أهم مميزات لعبة ببجي الكورية وكذلك عيوبها المأخوذة عليها.

مزايا ببجي الكورية النسخة المشابهة لببجي الأصلية

وفقًا لتجربة الكثير من الأشخاص من محبي ألعاب المغامرة والتشويق فإنه تم رصد المزايا التالية في ببجي الكورية والتي لا تتواجد في النسخة الأصلية:

حاولت اللعبة أن تتخطى العيوب الموجودة في ببجي الأصلية مثل ضعف السيرفرات، حيث قامت بإضافة واحد من أقوى السيرفرات وهو سيرفر أوروبا، حيث قد اشتكى عدد كبير من مستخدمي اللعبة الأصلية من وجود عطل أو بطء في الاتصال بتلك الخريطة سواء أمريكا الشمالية أو أوروبا. تقدم ببجي الكورية العديد من الهدايا الأسطورية والصناديق المميزة التي لا توجد سوى في تلك النسخة ولا توفرها النسخة الأصلية، ويتم توفير تلك الهدايا والصناديق عند تحقيق متطلبات بسيطة مثل قتل خمسة عشر لاعبًا. لعبة ببجي الكورية توفر للاعبين لعب أفضل وأسهل من اللعبة الأصلية إذ أنها سعت للتخلص من العيوب التي تعيق اللاعبين في ببجي الأصلية بما في ذلك مشاكل الاتصال. كما أنه يمكن تنزيل النسختين على الهاتف الأصلية والكورية وإضافة الأصدقاء على كلا النسختين.

عيوب ببجي الكورية

ولكن هناك بعض المآخذ على لعبة ببجي الكورية وهي:

يبدأ اللاعب من جديد من مستوى الصفر في ببجي الكورية لا من المستوى المثبت عنده في ببجي الأصلية فيجب على اللاعب بدء مسيرته مرة أخرى. كما وأنها لا تضيف الأصدقاء من تلقاء نفسها بل على اللاعب أن يقوم بكتابة الأي دي الخاص بهم لإضافتهم.

برنامج هام لتحميل لعبة ببجي الكورية

أما عن طريقة التحميل فهي غير متوفرة في المتجر لجميع اللاعبين بل يجب أن تثبيت برنامج محدد هو VPN لتغيير الدولة إلى كوريا للحصول على اللعبة.