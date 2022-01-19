اعرف العديد من طرق تحميل شدات ببجي PUBG بسهولة 2022

تعتبر لعبة ببجي من الألعاب المشهورة على مستوى العالم حيث حققت أرقاما قياسية في عدد اللاعبين والمشاركين بها لأنها تتميز في أدائها في الحرب والقتال والجميل بها هو قفز اللاعب من الطائرة في بدايتها وتوجهه نحو ساحة المعركة والجميل في لعبة ببجي أن بها ترقية والحصول على كثير من الهدايا كالملابس وغيرها ويمكن من خلاص شدة ببجي شحن التصنيف إلى 100 وكل زيادة بها تمكنك من الحصول على العديد من الهدايا، تابعوا معنا قراءة هذا المقال لمعرفة العديد من طرق تحميل شدات ببجي باستفاضة.

طريقة تنزيل شدات ببجي

نقوم بتحميل برنامج ezcach من جوجل بلاي عن طريقة كتابة اسم البرنامج في خانة البحث وتحميله.

بعد تنزيل البرنامج ستجد أنه تم إضافة مجموعة من النقاط في رصيدك.

بعد تسجيل الدخول ستجد أيضا إضافة نقاط أخرى إلى حسابك.

مشاهدة فيديوهات قصيرة ولعب ألعاب يمكنك من تجميع أكبر عدد من النقاط من خلال هذه التطبيقات.

طريقة أخرى لتحميل شدات ببجي مجانا

يتم تنزيل تطبيق win free من خلال جوجل بلاي وتثبيته على هاتفك.

ثم تدخل على التطبيق وتعطيه الصلاحيات اللازمة وتبدأ بعدها في إتمام الشروط اللازمة ثم يساعدك التطبيق على جمع نقاط وتقوم بإعطاء الكود لصديقك حتى تقوم بالحصول على نقاط بكل سهولة.

مميزات تطبيق win free

يعتبر تطبيق win free خالي من التعقيدات وسهل الاستخدام ويعمل على كل الأجهزة.

آمن جدا وخفيف ولا تتجاوز مساحته أكثر من 50 ميجا بكسل.

خالي من عمليات الشراء المدفوعة ويمكن تحميله من جوجل بلاي أيضا.

صادق ومضمون رصيد جوجل بلاي أيضا.

مميزات لعبة ببجي