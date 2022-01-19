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عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت Download Fortnite Apk على الموبايل والكمبيوتر والايفون - ثقفني
لعبة فورت نايت، إنها لعبة فيديو عبر الإنترنت طورت بواسطة Epic Games وتم الكشف عنها لأول مرة في عام 2017، وهي لعبة سريعة وممتلئة بالإثارة حيث يكون التفكير الاستراتيجي ضروريًا للبقاء، وهي تشبه بشكل كبير ألعاب The Hunger Games أو ما يسمى بمباريات الجوع، كما أنها لعبة مسلية جداً، ولديها الكثير من المحبين، والجدير بالذكر أنها اشتهرت في الفترة الأخيرة بسبب الإصدارات الجديدة لها وأصبحت متاحة في ثلاثة إصدارات.
ما هي إصدارات لعبة فورت نايت:
اللعبة متاحة في ثلاثة إصدارات مختلفة حسب أسلوب اللعب:
- Fortnite: Save the World فورت نايت : لعبة إطلاق نار تعاونية يحارب فيها أربعة لاعبين مخلوقات تشبه الزومبي ويدافعون عن ممتلكاتهم بتحصينات يمكنهم بناءها.
- Save the World فورت نايت : متاح لنظام التشغيل Windows و macOS و PlayStation 4 و Xbox Oneبينما حقق الإصداران الأولين نجاحًا كبيرًا مع Epic Games، فقد حقق Fortnite Battle Royale نجاحًا هائلاً، حيث وصل إلى أكثر من 125 مليون مستخدم.
- Fortnite Battle Royale فورت نايت باتل رويال : وهي لعبة معركة ملكية مجانية مع ما يصل إلى 100 شخص يقاتلون من أجل أن يكونوا آخر شخص يكون الفائز.
- Fortnite Creative Edition فورت نايت : يتمتع اللاعبون بحرية كاملة في إنشاء عوالم وساحات معارك.
كيفية اللعب في لعبة فورت نايت:
- في الوضعين الأولين يمكن للاعبين أن يستخدموا فؤوسهم ليدمروا المباني على الخريطة وذلك لتجميع الموارد الأساسية مثل الخشب والمعادن والطوب، ويمكن للاعبين بعد ذلك أن يستخدم هذه المواد ليبني التحصينات مثل الجدران والسلالم والأرضيات، كما يمكن أن يتم التعديل للتحصينات ليضيف بعض الأشياء مثل النوافذ أو الأبواب، والمواد التي تستخدم لها قوة ومتانة مختلفة، ويمكن ترقيتها إلى متغيرات أقوى وذلك باستخدام المزيد من نفس النوع من المواد.
- يسمح Save the World للاعبين ببناء التحصينات أو فخ حول الأنفاق ذات الطابع الخاص لجذب القراصنة.
- يقفز اللاعبون المسلحين بالفؤوس فوق جزيرة بحثًا عن المزيد من المعدات مع تجنب عاصفة كهربائية مميتة.
- تتم إزالة اللاعبين ويصبح الملعب أصغر وتتم فتح إضاءة الأيقونات التي تظهر على الشاشة بشكل دوري، وتوضح بالتفصيل كيفية قتل لاعب آخر “X قتل Y بقنبلة”.
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