تحميل لعبة فورت نايت Download Fortnite Apk على الموبايل والكمبيوتر والايفون

لعبة فورت نايت، إنها لعبة فيديو عبر الإنترنت طورت بواسطة Epic Games وتم الكشف عنها لأول مرة في عام 2017، وهي لعبة سريعة وممتلئة بالإثارة حيث يكون التفكير الاستراتيجي ضروريًا للبقاء، وهي تشبه بشكل كبير ألعاب The Hunger Games أو ما يسمى بمباريات الجوع، كما أنها لعبة مسلية جداً، ولديها الكثير من المحبين، والجدير بالذكر أنها اشتهرت في الفترة الأخيرة بسبب الإصدارات الجديدة لها وأصبحت متاحة في ثلاثة إصدارات.

ما هي إصدارات لعبة فورت نايت:

اللعبة متاحة في ثلاثة إصدارات مختلفة حسب أسلوب اللعب:

Fortnite: Save the World فورت نايت : لعبة إطلاق نار تعاونية يحارب فيها أربعة لاعبين مخلوقات تشبه الزومبي ويدافعون عن ممتلكاتهم بتحصينات يمكنهم بناءها.

: لعبة إطلاق نار تعاونية يحارب فيها أربعة لاعبين مخلوقات تشبه الزومبي ويدافعون عن ممتلكاتهم بتحصينات يمكنهم بناءها. Save the World فورت نايت : متاح لنظام التشغيل Windows و macOS و PlayStation 4 و Xbox Oneبينما حقق الإصداران الأولين نجاحًا كبيرًا مع Epic Games، فقد حقق Fortnite Battle Royale نجاحًا هائلاً، حيث وصل إلى أكثر من 125 مليون مستخدم.

: متاح لنظام التشغيل Windows و macOS و PlayStation 4 و Xbox Oneبينما حقق الإصداران الأولين نجاحًا كبيرًا مع Epic Games، فقد حقق Fortnite Battle Royale نجاحًا هائلاً، حيث وصل إلى أكثر من 125 مليون مستخدم. Fortnite Battle Royale فورت نايت باتل رويال : وهي لعبة معركة ملكية مجانية مع ما يصل إلى 100 شخص يقاتلون من أجل أن يكونوا آخر شخص يكون الفائز.

: وهي لعبة معركة ملكية مجانية مع ما يصل إلى 100 شخص يقاتلون من أجل أن يكونوا آخر شخص يكون الفائز. Fortnite Creative Edition فورت نايت : يتمتع اللاعبون بحرية كاملة في إنشاء عوالم وساحات معارك.

كيفية اللعب في لعبة فورت نايت: