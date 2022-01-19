احذر.. خطأ شائع يُعرض الملايين من مستخدمي أجهزة الواي فاي للخطر والحل السريع

كشف تقرير رائع جديد عن خطأ شائع يرتكبه العديد من المستخدمين لأجهزة النطاق العريض أو مستخدمي الواي فاي Wi-Fi قد يعرض جميع بيناتهم السرية والشخصية والأجهزة المتصلة للخطر، حيث أنه قد يتعرض الملايين من مستخدمي تلك الأجهزة المسؤولة عن بث إشارة الإنترنت اللاسلكية، وذلك وفق ما تم نشره على الصحيفة البريطانية “express”، حيث حذر التقرير من العديد من المشكلات التي قد يتعرض لها المستخدمون لتلك الأجهزة في حال عدم توافر الاهتمام الزائد لأجهزة التوجه الخاصة بهم.

خطأ شائع يعرض مستخدمي أجهزة الواي فاي للخطر

ووفقاً للتقرير الذي تم نشره يمكن أن تمنح تلك الأجهزة للمتسللين إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية والسرية، فضلاً عن مواقع الويب التي تم زيارتها، كما انها تسمح لهم بتزويد الأجهزة الذكية بالعديد من البرامج الضارة التي قد تخترق تلك الأجهزة وتستولي على العديد من المعلومات والبيانات الشخصية والبنكية، لذا تم التحذير من الخطأ الشائع الذي يقع فيه الملايين من مستخدمي تلك الأجهزة العريضة.

ويتمثل الخطأ الشائع الذي يقع فيه الملايين من مستخدمي أجهزة التوجه الواي فاي والمعروفة باسم أجهزة البث، هو عدم تحديث الأجهزة أو تغير كلمات المرور الخاصة بهم لتسجيل الدخول إلى الشبكة، مما يؤدي إلى ترك تلك الأجهزة مفتوحة للعديد من هجمات الهاكرز أو المتسللين، وتأتي معظم أجهزة النطاق العريض مع كلمة مرور المسؤول والتي يتم تعينها بشكل افتراضي من الشركة المالكة لتلك الخدمة، والتي غالباً ما تكون بكلمة “admin”، مما يسمح للمستخدمين في بداية الأمر بالدخول إلى اعدادات الجهاز وصفحات التكوين الخاصة بتلك الخدمة المميزة.

نصائح هامة

لذا ننصح جميع المستخدمين بضرورة تغير كلمة المرو الخاصة بمسؤول الجهاز Wi-Fi، حيث أن معظم الجهزة تستخدم نفس الرمز عند توصيلها لأول مرة، ومن المستخدمين، كما يوجد أمر هام ينسى العدد من المستخدمين لتلك الأجهزة وهو التحقق لمعرفة الأجهزة الغريبة المتصلة بها، حيث يكشف لهم ذلك الفحص الحيوي عن وجود أي اختراق للشبكة، ويجب ترقية تلك الأجهزة حيث أن الأجهزة التي يزيد عمرها عن خمس سنوات تكون أكثر عرضة للإختراق، فضلاً عن تغير كلمات المرور بشكل مستمر، كما يُفضل إيقاف تشغيل الجهاز أثناء النوم لأن تلك الفترة تمنح المتسللين فرصة لتثبيت البرامج الضارة.