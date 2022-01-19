نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت GTA: San Andreas للاندرويد 2022 أخر تحديث من لعبة GTA V الأصلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت GTA: San Andreas للاندرويد ، ينتظر محبي وعشاق المغامرة والإثارة التحديث الجديد من اللعبة المحببة لدى الكثير حول العالم. تحديدا إصدار لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس الإصدار الشهير الذي يشبه الإصدار الجديد جراند ثفت أوتو 5. ويسعى محبي اللعبة بالحصول على أخر إصدار على جوالاتهم. لكي يستمتعوا على هواتفهم بدلا من البلاي ستيشن والإكس بوكس والأجهزة المكتبية. كما تتم أحداث اللعبة أيضا في ولاية سان أندرياس الأمريكية. كما بها ثلاثة مدن رئيسية وأولهم لوس سانتوس. التي مكانها الآن لوس أنجيلوس والمدينة الثانية سان فيبرو وهي مدينة سان فرانسيسكوا الحالية. والمدينة الثالثة لاس فينتروس وهي المدينة الحالية لاس فيغاس.

حيث أن المدن الثلاث في لعبة Grand Theft Auto: San Andreas تقع في جزء غربي جنوبي في الولايات المتحدة الأمريكية وهي منطقة تحتوي على غابات وسهول وبلدان صغيرة ريفية. ويعتبر هذا الإصدار أكبر من كلا الإصدارين لعبة Grand Theft Auto: Vice city ولعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز بأضعاف أضعافهم. مما يجعلها لعبة مثيرة ويتم أكتشاف بها أماكن جديدة في كل مرة يتم اللعب بها.

خطوات تثبيت GTA: San Andreas للاندرويد 2022

اليوم أعزاي متابعي موقعكم المفضل (ثقفني) سوف نستعرض لكم بالتفاصيل الصحيحة كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد. كما سيتم أيضا التعرف على شروط الإصدار الجديد من لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس فتابعوا معي الخطوات التالية.

يجب أولا فتح تطبيق متجر جوجل المدون داخل الهاتف.

كما يجب فتح نقطة WIFI المخصصة بالهاتف للاتصال بالأنترنت.

كذلك يتم البحث داخل التطبيق عن لعبة Grand Theft Auto . والتي سيظهر على أثارها بضعة نتائج وهي إصدارات لعبة Grand Theft Auto: Vice city ، لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، وليبرتي سيتي، وجاتا 3. جميعها إصدارات أصلية من روكستار جيم.

. والتي سيظهر على أثارها بضعة نتائج وهي إصدارات ، ، وليبرتي سيتي، وجاتا 3. جميعها إصدارات أصلية من روكستار جيم. ثم نقوم بخيار إصدار تثبيت GTA: San Andreas للاندرويد .

. ندخل على الصفحة الرئيسية ونقوم بالنقر على سعر اللعبة 30 ريال سعودي. ثم يتم الدفع إلكترونيا عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني المتاحة في دولتك.

والآن اللعبة متاحة على الهاتف يمكن اللعب والاستمتاع.

شروط الإصدار الجديد من لعبة GTA V الأصلية 2022

تثبيت GTA: San Andreas للاندرويد يتطلب شروط تشغيل كثيرة وتعوق مستخدمي اللعبة ومحبيها. حيث أن الهواتف المتوسطة لا تدعم تشغيل لعبة GTA V الأصلية. ويجب قبل شراء اللعبة قراءة الشروط والمتطلبات التالية.

تبدو مساحة لعبة Grand Theft Auto: San Andreas صغيرة وهي 5 جيجا بايت. وهي مساحة بالفعل صغيرة بالنسبة لمساحة إصدار الكمبيوتر والتي تصل إلي 60 جيجا بايت.

صغيرة وهي 5 جيجا بايت. وهي مساحة بالفعل صغيرة بالنسبة لمساحة إصدار الكمبيوتر والتي تصل إلي 60 جيجا بايت. كما يتم تشغيل لعبة GTA V APK سان أندرياس على ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام كحد متوسط.

سان أندرياس على ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام كحد متوسط. المعالج يعمل بنظام ثماني النواة ولا يقل عن ذلك.

نحن من هذا الموقع نقوم بتجربة الألعاب أولا كتجربة شخصية. حيث ننقل لكم معلومات حقيقية. كما أن هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة المؤمنة في تثبيت GTA: San Andreas للاندرويد. كما أن هذه الشروط أيضا هي الشروط الرسمية لتشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. نتمنى لكم الحصول على اللعبة بسهولة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.