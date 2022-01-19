مواصفات هاتف Samsung Galaxy A5 وعيوبه وسعره في المملكة العربية السعودية

أطلقت شركة سامسونج الكورية الهاتف الذكي الهاتف Samsung Galaxy A5 في عام 2016 م، حيث يعد ذلك الهاتف تكميل لإصدار Samsung Galaxy A5 الذي تم إطلاقه عام 2014 م مع بعض التعديلات والذي يعد الإصدار الأخير محدث أيضاً من إصدار Samsung galaxy J7 Prime الذي تم إصداره بالتوافق مع إصدار Galaxy A5، ففيما يلي نعرفكم علي أهم البنود التي تتفق عليها الهاتف في تصنيعه.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A5

وزن ذلك الإصدار من سامسونج 155 جرام.

يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الرابع 4G.

يدعم الهاتف شريحتين نوعهما Nano-SIM.

نوع الشاشة Super AMOLED وبها معدل حماية من الأمام والخلف من النوع Corning Gorilla Glass 4 ضد الخدش.

الشاشة 5.2 إنش بمعدل كثافة 424 بكسل لكل إنش مما يعطي وضوح أكثر للألوان.

تشغل الشاشة 73% من مساحة الوجهة الأمامية.

نظام تشغيل الهاتف Lollipop v5.1.1 ويمكن تحديثه الي نظام التشغيل Marchmallow v6.0.1

نوع المعالج Exynos 7870 وهو معالج ثماني النواة بتردد 1.6 جيجا هرتز.

بطارية الهاتف بسعة 2900 مللي أمبير ولا تقبل الإزالة من الهاتف.

سعة الذاكرة 16 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 2 جيجا رام، ويدعم الهاتف تزويد المساحة بكارت ميموري.

الكاميرا الرئيسية بالهاتف بدقة 13 ميجا بكسل وبها فلاش أحادي من النوع ليد LED، الكاميرا الثانية بدقتها 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9.

الهاتف به مستشعر قراءة بصمة الإصبع ويدعم خاصية فتح الهاتف بالبصمة.

الهاتف يدعم خاصية OIS التي تعمل علي تثبيت الصورة عند التقاطها ومنع تشويشها.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A5

يدعم الهاتف تشغيل شريحتين اتصال ويدعم أيضاً تزويد المساحة بكارت ميموري، ولكن لا يمكن تشغيل الشريحتين ووضع كارت الميموري في وقت واحد، وذلك لأن الهاتف الكارت الميموري يتم تركيبه في مكان الشريحة الثانية، ولذلك لابد من الاستغناء عن أياً منهما. بطارية الهاتف لا تقبل الإزالة. الهاتف به ذاكرة تخزين جيجا بايت، ولكن لا يستطيع المستفيد استخدام غير 8 جيجا بايت فقط، وهذا عيب كبير في الهاتف. سعر الهاتف مرتفع مقابل القيمة التي يقدمها ومقارنة أيضاً بهاتف Samsung Galaxy J7 Prime.

سعر هاتف Samsung Galaxy A5