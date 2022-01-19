نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيراً اعرف الجديد عن إصدار جراند ثفت أوتو 6 GTA الأخير 2022 بعد تصريحات الشركة المنتجة مؤخراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجديد عن إصدار جراند ثفت أوتو 6 GTA نقدمه إليكم حيث ازدهرت جراند ثفت أوتو 5 على مدار الأعوام الماضية على أجهزة الكمبيوتر خاصة بعد إصدارها بسنتين تقريبا، ورغم هذا تم التصريح أن جراند ثفت أوتو 6 تحت اطار التطوير والتصميم الآن من قبل شركة روك ستار جيمز والتي ستمر بنفس الطريق بهذا الإصدار الجديد، وذلك بعد نجاح إصدار الأونلاين الحصري على أجهزة الكمبيوتر الذيانتشر بشكل كبير، وقد قدمت الشركة المطورة للعبة إعلان عن موعد إصدار النسخة الجديدة من اللعبة للمتابعين واللاعبين من كافة انحاء العالم وهي جراند ثيفت أوتو 6 والتي طال انتظارها من اللاعبين على منصات الألعاب المختلفة مثل اكس بوكس وبلايستيشن 5.

الجديد عن إصدار جراند ثفت أوتو 6 GTA

تقول بعض التصريحات من الشركة في تسريبات جديدة لها بأن الإصدار القادم من اللعبة سيحمل رقم 6 والذي سيضم لأول مرة بتاريخ اللعبة شخصية أنثى في احدى أدوار البطولة في القصة، وستكون أولى بطولات اللعبة من الإناث والذكور، فمنذ إصدارها الأول اعتدنا أن نرى بطل اللعبة دائما ما يكون ذكرا.

وتقول بعض الإشاعات أن اللعبة ستكون خلال حقبة زمنية تعود للثمانينات في مدينة لوس أنجلوس، وقد تداول العاملين على ذلك الإصدار بعض الأخبار أيضا عن أن اللعبة سوف تحتوي على بطلين ذكرا وأنثى فقط في هذا الإصدار القادم، مما سيضيف جمهورا جديد على منصة جماهير تلك اللعبة وعشاقها ألا وهو العنصر النسائي وسنرى منحنى جديد نحو مغامرة من نوع آخر.

موعد صدور لعبة جراند ثفت أوتو 6

تقدم أحد الإعلاميين بكتابة تقرير حول لعبة جراند ثفت أوتو 6 يحتوي على معلومات تدل على أن اللعبة قيد التطوير بالفعل لكنها لا تزال في مراحلها الأولية من التطوير وسيتم إطلاقها بحجم متوسط لسهولة تحميلها، وتابع الإعلامي خلال مقابلة معه “على الرغم من أن لا أحد من عشاق اللعبة يود سماع هذا الكلام ولكن للأسف لا تزال اللعبة تبعد الكثير من الوقت للظهور”.

ولم يكن توقع الإعلاميين من خلال التسريبات بأنه سيتم الإعلان عن إصدارها الجديد في سنة 2022 أو حتى 2023 بحد أدنى، لكن عندما قام أحد اللاعبين المشهورين لتلك اللعبة بسؤال توم هندرسون مسرب الأخبار المعروف عن سلسلة ألعاب جراند ثفت أوتو 6 عن موعد صدورها فقام بالرد عليه بنفي كل تلك الشائعات، مما يعني أننا سننتظر لبعض السنوات حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.