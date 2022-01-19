نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز غارينا للشحن الحقيقي لجواهر فري فاير من الموقع الرسمي Garena عبر الأيدي ID في المقال التالي
مركز غارينا للشحن الحقيقي للحصول علي عدد لا نهائي من جواهر لعبة فري فاير Free Fire حيت تعد تلك الجواهر هي العملة الرسمية والرئيسية للعبة، سنتعرف علي خطوات طريقة شحن فري فاير بالموقع الرسمي عبارة عن عدد من الأعمال المتتالية التي يقوم بها اللاعب من اجل الحصول على الديموند الخاص باللعبة من ذخائر وأدوات حرب قديمة وحديثة بحسب ما يريد المستخدم من أدوات للحرب بدون التعرض الى إتلاف الحساب أو حدوث ضرر به.
مركز غارينا للشحن الحقيقي
إذا كنت تريد طريقة شحن فري فاير بالموقع الرسمي فان عليك في هذا الصدد استخدام الموقع الرسمي للعبة وهو موقع جارينا الإلكتروني Garena، أذا أن هناك عدد من المواقع الأخرى التي يمكنها الشحن وإعطاء الجواهر ولكنها في مقابل ذلك يمكنها أيضا بسهولة الإضرار بحسابك وبالبيانات الحساب التي تقوم بإدخالها في موقع شحن فري فاير عن طريق id.
خطوات شحن لعبة فري فاير باستخدام الأيدي ID
سنتعرف الآن علي أسهل طريقة للقيام بشحن جواهر لعبة Free Fire وذلك عن طريق الآيدي الخاص بكل لاعب، لذلك كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة:
- الدخول عبر الأنترنت في موقع SHOP2GAME
- تسجيل الدخول في هذا الموقع سالف الذكر وكتابة البيانات الأساسية.
- ثم الضغط على أيقونة اللعبة free fire وكتابة المستوي الذي وصلت إليه في اللعب من مستويات اللعب المتتالية.
- قم الآن بتحديد عدد معين للجواهر حتى يتمكن الموقع من توفيرها.
- عليك كتابة الأيدي بدقة والذي يعمل على تعريف اللعبة بحسابك.
موقع شحن جواهر فري فاير Garena للشحن الحقيقي
- بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل في الموقع الرسمي للعبة free fire
- يمكنك الآن كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور التي تحتفظ بها لنفسك في اللعب
- كما يجب الحرص في هذا الصدد على تعبئة البيانات اللازمة والتي يكون منها رقم الجوال أو الهاتف المحمول.
- ثم انتظار رسالة التأكيد التي تصلك على هذا الهاتف كي تقوم بكتابتها في الموقع من أجل تمام التسجيل.
مركز شحن جواهر فري فاير id الرسمي
- أن الأيدي أو المعرف الخاص بكل اللاعب هو من الأمور الهامة التي يجب كتابتها بطريقة صحيحة بداخل موقع غارينا لشحن جواهر فري فاير.
- وذلك لأنه يختلف كل id عن الأخر.
- ثم بعد الكتابة نقوم بتحديد عدد الجواهر الذي يطلبه اللاعب والدولة الذي ينتمي إليها.
- وإدخال الكود الخاص بها ثم اختيار وسيلة الدفع المرغوب فيها.
- من ضمن الوسائل المتاحة من رصيد الهاتف والفيزا أو الكارت البنكي والدفع الفوري الذي يسبق البدء في اللعب.
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