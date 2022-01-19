أسهل طريقة شحن شدات ببجي والحصول على 1200UC بضغطة واحدة

تستعد لعبة ببجي موبايل لاطلاق تحديث جديدة تكميلة للتحديث الماضي، يستهدف تفعيل بعض الخاصيات والخدمات التي تم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، بجانب إجراء عدد من التحسينات الموسعة على بيئة اللعب والخرائط والمؤثرات الصوتية والبصرية، وإصلاح بعض الأعطال الذي تعرض لها السيرفر الرئيسي خلال الفترة الأخيرة وتأثيره السلبي على أداء اللعبة وتعذر تسجيل الدخول أمام اللاعبين، كما سيتم توفير برنامج قوي لحظر الهاكرز والمتسللين والغشاشين استكمالاً لحظر مئات الآلاف من اللاعبين الذي يتبعون الطرق الملتوية لتحقيق النجاحات وسرقة مجهود الآخرين.

وانطلاق مسابقة ببجي موبايل

كما تم فتح باب الاشتراك في المسابقة الجديدة أمام جميع اللاعبين بلا استنثاء، وسط توقعات بأن تكون المنافسات فيها هي الأقوى، نظرًا لما توفره من جوائز وهدايا ومكافآت قوية ورائعة، مثل شحن الشدات مجانًا والحصول على الآلاف منها، كذلك الحصول على قسائم ذهبية وهدايا آخرى قيمة.

شحن شدات ببجي

أما عن أسرع وأسهل طريقة لـ شحن شدات ببجي والحصول على آلاف الشدات بشكل فوري وأكيد ومضمون وشرعي 100%، فيمكن ذلك من خلال الشحن عبر الموقع الرسمي للعبة midasbuy، وهو موقع يوفر لملايين اللاعبين ما يحتاجونه من شدات أكيدة مقابل الدفع المالي من رصيد بطاقاتهم الإئتمانية أو بطاقات الدفع الإلكتروني، ويتطلب ذلك امتلاكك لبطاقة أو أي وسيلة دفع إلكتروني مشحونة بالنقود التي ستُدفع مقابل الحصول على تلك الشدات، ثم تباع الخطوات التالية:

اختيار شحن شدات ببجي.

اختيار اللغة والدولي التي تنتمي لها.

اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني.

تسجيل رقم بطاقة الدفع الإلكتروني.

اختيار عدد الشدات التي تريد الحصول عليها.

تسيجل رقم آي دي اللاعب الخاص بالمعرف.

ثم موافق أو تأكيد أو شراء.

ستصلك رسالة تشير إلى نجاح العملية ووصول الشدات الجديدة إلى محفظتك في اللعبة، والتي يُمكنك استخدامها على الفور من أجل شراء العناصر والمهام الأساسية للعبة من أسلحة متنوعة ومتعددة المهام بكامل ذخيرتها، والحصول على المركبات والفؤوس والمعدات والأدوات والألبسة وغيرها، وهو ما يفيدك بشكل مباشر في الفوز وتخطي المستويات الصعبة والوصول إلى المراحل النهائية.