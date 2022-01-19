موقع شحن شدات ببجي عن طريق الايدي midasbuy pubg mobile

موقع شحن شدات ببجي عن طريق الايدي midasbuy يعد من أفضل المواقع التي يمكنك الحصول على منه على شدات رسمية، حيث يقوم بالترقية إلى رويال باس ويتمكن اللاعب من الحصول على عدة مكافآت منها الملابس الأسطورية، والأسلحة الفتاكة، ومن أهم المواقع الذي يتسم بالثقة والأمان، كما يهتم الكثيرين بتلك اللعبة لما فيها من إثارة وتشويق تتم بالمطاردة بين اللاعبين والأعداء ولابد من الفوز والانتصار حتى نهاية اللعبة من أجل الاستمرار في اللعبة التي انتشرت بين الكثيرين في مختلف الأعمار.

موقع شحن شدات ببجي عن طريق الايدي

عند الدخول إلى موقع شحن شدات ببجي هناك خطوات لابد من إتباعها لنجاح الشحن من هذا الموقع وهي :

تسجيل الدخول إلى موقع شحن شدات ببجي midasbuy عن طريق الايدي. إضافة اسم مستعار. كتابة البريد الإلكتروني ثم كتابة كلمة المرور الخاصة باللاعب. ثم الضغط على كلمة تسجيل، ثم يقوم الموقع بإرسال رابط عن طريق البريد الإلكتروني السابق كتابته. قم بالضغط على هذا الرابط لتفعيل الحساب وتسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني الخاص وكلمة المرور الخاصة. من المهم عدم استخدام تطبيقات VPN لأن هذا سوف يؤدي إلى حظر حسابك من هذا الموقع.

موقع ببجي الرسمي للشحن مجانا

بالدخول إلى موقع شحن شدات ببجي midasbuy pubg mobile تقوم بالشراء لشدات ويمنحك الموقع شدات مجانية للاستفادة بالكثير من شدات ببجي، وكذلك من موقع Oonoo من أشهر المواقع بخطوات سهله جدا وهي:

يتم الشحن في هذا الموقع من خلال تجميع نقاط حيث يمكن تجميع أكثر من 200 شدة.

ثم تجميع الشدات من خلال مشاهدة الفيديوهات أو تنزيل التطبيقات وغيرها.

تحويل uc عن طريق id

من خلال موقع شحن شدات ببجي.

إدخال ID المراد تحويل UC ببجي إليه.

ثم تحديد كمية شدات ببجي المجانية والتي ترغب بها حيث تكون ثلاث كميات ( 18000_ 32000_ 48000 ).

ثم اتباع الخطوات كما مبينه في الموقع.

سوف يقوم الموقع بإرسال الشدات إلى حسابك فورا.

قم بتشغيل اللعبة فورا.

الذهاب إلى مركز الرسائل حيث يقوم المركز بتحويل الشدات المجانية لحسابك.

وهنا يتمكن اللاعب من الاستفادة من تلك الشدات المجانية ولعب ببجي المشوقة التي لم يخلو منها منزل حول العالم.