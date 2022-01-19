نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيراً تشغيل واتساب بدون انترنت ميزة جديدة وتحديث مدهش لمستخدمي whatsapp في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تشغيل واتساب بدون انترنت ميزة جديدة وتحديث مدهش طال إنتظاره لمستخدمي whatsapp، قامت شركة واتس آب مؤخراً بتفعيل ميزة رائعة ضمن التحديثات الجديدة، حيث يمكنك الآن استخدام تطبيق واتساب من جوالك بدون أن يكون متصل بشبكة الإنترنت، وهي ميزة سوف تكون مفيدة جداً لمعظم مستخدمي تطبيق التواصل الأشهر whatsapp . تم تفعيل هذه الميزة في التحديث الجديد 2022 في أجهزة الأندرويد والأيفون، لذا سوف يكون عليك تنزيل التحديث على جوالك وإتباع الخطوات لكي تتمكن من فتح واتساب بدون انترنت.

طريقة تشغيل واتساب بدون انترنت

قامت شركة واتس اب خلال الأيام القليلة الماضية بتفعيل إمكانية فتح واتس آب بدون اتصال بشبكة الإنترنت، وقد تم تفعيل تلك الميزة على كافة أجهزة الأندرويد و الأيفون ويمكنك إستخدامها كذلك على أجهزة الكمبيوتر، كما أنها تعمل في كافة دول العالم كما أعلنت شركة واتساب من خلال المؤتمر الصحفي. كل ما عليك هو تنزيل التحديث الأخير لتطبيق واتساب على جوالك، ثم يتم فتح التطبيق والنقر على الثلاث نقاط المتتالية أعلى يسار الشاشة، ثم الضغط على الأجهزة المرتبطة حيث تظهر رسالة بأنه أصبح يمكنك استخدام واتساب بدون انترنت، يتم النقر على أيقونة التحديث الأن.

تظهر رسالة على واتساب تخبرك بأنه لن يحتاج جوالك بعد الأن إلى البقاء متصلاً على الإنترنت، يتم النقر على متابعة ثم النقر على ربط الجهاز، بعد ذلك قم بفتح جهاز الكمبيوتر الخاص بك والبحث عن whatsapp web والنقر على النتيجة الأولى، حيث يظهر رمز QR CODE. بعد النقر على الأجهزة المرتبطة و ربط الجهاز في الجوال يتم فتح الكاميرا، بعد إلتقاط الكود يتم فتح الواتس اب الخاص بك على جهاز الكمبيوتر، ثم تظهر رسالة بأنه أصبح يمكنك الأن فتح واتس اب دون أن تكون متصلاً بالإنترنت، ويمكنك إستخدام واتس اب على ما يصل إلى أربعة أجهزة.

تحديثات واتساب الجديدة 2022

هذا يعني أنه يمكنك فتح واتس آب وإرسال و إستقبال الرسائل على أربعة أجهزة وفتح whatsapp بشكل طبيعي، كما أنه يمكنك فتح واتساب الأصلى على هاتفك بدون الحاجة إلى إتصال بشبكة الإنترنت. هذه كانت أحدث ميزة قامت شركة واتس اب بتقديمها في الأونة الأخيرة، وذلك مع إمكانية إجراء محادثات على الأجهزة الأخرى والهاتف الأساسي في نفس الوقت، وقد كشف فريق الدعم الفني إمكانية عمل أربعة أجهزة في وقت واحد بدون الإتصال بالإنترنت من خلال تفعيل تلك الميزة.