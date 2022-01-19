موقع رسمي لشحن شدات ببجي 2022 pubg mobile uc بأفضل الأسعار

يبحث الكثيرون عن طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي، خاصة أن لعبة ببجي واحدة ضمن الألعاب القتالية التي استطاعت ان تجذب ملايين الشباب من جميع أنحاء العالم، بسبب التوافق الفكري لجميع الشباب في أعمار متقاربة، وبسبب جودة الجرافيكس للعبة، وانها لعبة مسلية وضمن الالعاب القتالية المحببة للملايين.

والجدير بالذكر انه قد تزايد البحث بشكل كبير عن طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي، ليتمكن جميع اللاعبين من زيادة فرص الفوز لديهم، وشراء الاسلحة والازياء الجديدة ليكونوا ضمن اللاعبين الاوائل في اللعبة، ومؤخرًا قد تزايدت الروابط المزيفة التي تدعي أنها الموقع الرسمي للعبة، مما أدى إلى قلق آلاف اللاعبين من عدم شحن الشدات مرة أخرى وعدم توافر امكانية الحصول على الأسلحة والازياء الجديدة.

طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

لقد أعلنت إدارة اللعبة في الوطن العربي ان الموقع الرسمي للعبة كان يواجه بعض الإصلاحات، وحاليًا قد تم الانتهاء منها ويمكن لجميع اللاعبين القيام بالخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي، ويمكن الان لجميع اللاعبين القيام بمتابعة الخطوات التي سنقوم بعرضها لكم وشحن الشدات بشكل رسمي وعبر الموقع المخصص للعبة ببجي، والجدير بالذكر أن الموقع لا يتطلب رسوم إلا وقت شحن الشدات.

خطوات شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي 2022

أولًا للتعرف على طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي قم بالضغط بالدخول على الموقع الرسمي وهو midasbuy.

قم بتسجيل الدخول داخل الموقع عن طريق إدخال البيانات المطلوبة منك، وإذا قد نسيت الحساب اضغط على “انشاء حساب جديد”.

بعد اكمال عملية التسجيل ستظهر أمامك العديد من الاختيارات، اضغط على “شراء”.

بعد ذلك ستظهر لك خانة تطلب الاي دي او المعرف الكودي الخاص باللاعب، قم بإدخاله باللغة الانجليزية.

قم بتحديد الدولة الخاصة بك، ثم اختر عملة الدفع.

اضغط على تحديد طريقة الدفع وقم بإختيار طريقة تحديد الدولة المرغوبة ضمن المتواجدين أمامك.

سجل رقم الهاتف المحمول وبعد التسجيل سيتم ارسال كود في رسالة نصية على الهاتف المحمول.

قم بإدخال محتويات الرسالة النصية في خانة “ادخل كود التحقق” وانقر على استعلام، وهكذا تكون قد قمت بشحن الشدات.

وتعد شدات ببجي هي العملة الافتراضية التي من خلالها يمكن شراء كل ما يلزم اللاعبين من أسلحة وذخيرة وملابس ومعدات من متجر اللعبة حيث تعتبر بديل الأموال داخل اللعبة لذا يبحث الكثير من اللاعبين المحترفين عن طريقة شحن شدات ببحي موبايل خاصة مع طرح التحديث الجديد في لعبة ببجي وإضافة مود سبايدر مان الشهير.