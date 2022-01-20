تطبيق هام لتحميل لعبة ببجي الصينية 2022 الإصدار الجديد تعرف عليه وحملها pubg mobile

الآن بإمكان كل محبي وهاوي ألعاب الفيديو الحصول على فرصة لتحميل التطبيق الخاص بلعبة ببجي النسخة الصينية لجهاز الاندرويد بكل سلاسة وذلك حتى يتمكنون من الحصول على الإصدار الأحدث التي تم انطلاقه لهذه للعبة بيجي موبايل، والتي من الشائع عنها أنها تتوفر بها الكثير من التحديثات الجذابة للاعبين والتي تُحمّل أولًا ومن النسخ الشائعة منها هي النسخة الكورية الجنوبية، وفيما يلي سنتعرف على خطوات تنزيل النسخة الصينية من اللعبة.

تطبيق هام لتحميل لعبة ببجي الصينية

بما أن لعبة ببجي هي لعبة هاتفية مشهورة بين العديد من الهاويين من الكبار والصغار في جميع أنحاء الوطن العربي، فإننا في فقرات هذا المقال سنحرص على تقديم إليكم تفاصيل طريقة تحميل وتحديث النسخة الصينية من اللعبة ومساعدتكم في حل أي نوع من المشاكل التي قد تواجهكم، يرجى إتباع الخطوات التالية لسهولة تنزيل والحصول على النسخة الصينية من اللعبة:

في البداية يجب التأكيد من تنزيل تطبيق QQ وهو تطبيق في استطاعته أن يساعدك على تسجيل الدخول على حساب اللعبة لضمان التسجيل على الحساب الخاص باللعبة بطريقة صحيحة، ويمكنك تنفيذ خطوات التسجيل من خلال تسجيل كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك على منصة اللعبة العالمية.

كخطوة تالية يجب عليك الولوج إلى الموقع التالي: https://www.taptap.com/app/70056 وذلك للتمكن من الحصول على الإصدار الأخير من النسخة الصينية للأيفون.

مميزات لعبة ببجي الصينية

تعطي اللعبة الفرصة للعديد من المستخدمين إيجاد مجموعة من اللاعبين المحترفين بعكس النسخة العالمية، وذلك لأن معظم اللاعبين المستخدمين للعبة ببجي في دول شرق آسيا يتقاضون مبالغ هائلة في مقابل الحرص على ممارستها بشكل دائم، لذلك عند ممارسة اللعبة مع أحد هؤلاء اللاعبون تشعر بأنك في معركة حقيقة في ساحة قتال فعلية، كما يتغلب عليك شعور الإثارة والتشويق بمجرد ممارستها، بالإضافة إلى أنك تريد الاطلاع على معظم التقنيات التي تقوم هذه اللعبة بتقديمها وذلك حتى يكون باستطاعتك الحفاظ على البقاء على قيد الحياة والحفاظ على حياتك لضمان الفوز في نهاية الجولة والاستمتاع بها أكثر، والحصول على الشعور كالفوز في حرب حقيقية، لهذا السبب تمتلك لعبة بيجي موبايل النسخة الصينية منها الكثير من الشهرة بسبب إعجاب فئة كبيرة من اللاعبين بها.