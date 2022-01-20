طريقة تحميل ماين كرافت Minecraft الأصلية للأندر ويد والأيفون 2022

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عمر شويل - جدة تحميل لعبة ماين كرافت آخر إصدار هو كل ما يبحث عنه الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية؛ حيث أنها واحدة من أفضل الألعاب القتالية التي يمكن تشغيلها على جميع الهواتف والكمبيوتر؛ فاليوم في هذا المقال سوف نتعرف معكم على كل ما يدور حول هذه اللعبة الشيقة المليئة بالتحديات والمغامرات وكيفية تحميلها على مختلف الأجهزة حتى يتمكن محبي هذه اللعبة من الاستمتاع بها.

تحميل لعبة ماين كرافت آخر إصدار

أعلنت الشركة المنتجة للعبة ماين كرافت عن إصدارها الجديد؛ حيث أنها تقوم بالتحديث المستمر للعبة وذلك يتم إضافة المميزات اللازمة للتحديث وإصلاح الأخطاء القديمة، وكل هذا يجعل اللعبة من أهم وأفضل الألعاب التي تجذب إليها الكثير من جميع أنحاء العالم.

طريقة تحميل ماين كرافت الأصلية للأندر ويد والأيفون 2022

الدخول على المتجر الخاص بالهاتف لديك الأند رويد أو الآيفون.

نكتب على مربع البحث اسم اللعبة ثم الضغط على كلمة بحث.

ومن ثم تظهر لدينا الأيقونة الخاصة باللعبة.

ثم يتم الضغط على اللعبة ويتم التحميل.

بعد الانتهاء من عملية تثبيت اللعبة يتم الدخول إليها والاستمتاع باللعبة.

طريقة التحميل للعبة ماين كرافت على أجهزة الكمبيوتر

قامت الشركة المنتجة بإطلاق هذه اللعبة الإلكترونية من عام 2011، حيث أنها لاقت نجاحا كبيرا لم يسبق له مثيل، ويتم تحميل اللعبة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها من خلال الخطوات التالية:

الدخول على محرك البحث جوجل.

ويتم الدخول على الموقع الرسمي للعبة بكتابة أسم اللعبة في مربع البحث.

ومن ثم يتم الضغط على كلمة بحث.

تحميل اسم اللعبة المراد البحث عنها.

والآن يمكنك تحميل اللعبة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها.

ثم يتم التحميل للعبة والاستمتاع باللعب فيها.

التحديثات التي تمت في إصدار 2022

أعلنت الشركة المطورة للعبة عن وجود تحديثات تمت في اللعبة جعلتها من أفضل الألعاب الإلكترونية، وتتمثل تلك التحديثات في كلا من:

المناطق الثلجية حيث أنها مناطق لا يوجد بها نبات ولكن يوجد فيها صغار الماعز.

يوجد بها منطقة مليئة بأشجار التوت وهي تسمى موطن الأزهار.

بساتين الجبال وهذه مناطق من الجبال يغطيها الثلج ويعيش بها كثير من الدببة القطبية.

كما تم إضافات كثيرة من الكهوف منها.