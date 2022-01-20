فولكس فاغن تكشف عن ”قاتلة Passat” الجديدة

نشرت فولكس فاغن بعض الصور والفيديوهات التي تظهر تصميم سيارة Lamando L المنافسة لمركبات Passat.
وتأتي المركبة الجديدة بهيكل انسيابي يحمل طابعا هجوميا، مزين بمصابيح فريدة التصميم وخط إضاءة مميز يمتد على كامل عرض الواجهة الأمامية، وجاءت الأبواب فيه دون إطارات حول الزجاج كما في سيارات سوبارو وبي إم دبليو الرياضية.
ويأتي هيكل هذه السيارة بطول 4 أمتار و78 سنتيمترا، بعرض 183 سم، وارتفاع 146 سم، والمسافة بين محور العجلات فيه 273 سم، أما قمرتها فحصلت على صفين من المقاعد الرياضية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد.
وزودتها فولكسفاغن بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشات لمسية كبيرة قادرة على الاتصال لاسلكيا بالأجهزة والهواتف الذكية، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد.
وستأتي نسخها الأساسية بمحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر بعزم 150 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.
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