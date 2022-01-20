نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول علي عملة AG ببجي وشحن شدات ببجي مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عملة AG ببجي هي أحد العملات التي يتم تجميعها من خلال بعض المهمات داخل لعبة ببجي ولعبة ببجي هي أحد العاب باتل رويال الشهيرة التي تتمتع بشعبية عالية في مختلف دول العالم الأن وتتمثل اللعبة في تكوينك لفريق من أربع لاعبين من أصدقائك والدخول في معركة يوجد بها 25 فريق يتم أسقاطهم من خلال طائرة إلي الارض ويتوجب عليك جمع السلاح وأدوات الصحة والدروع والدخول إلي المعركة التي يفوز بها فريق واحد فقط وهو الفريق الناجي إلي النهاية وتتمثل أهمية شدات ببجي في فتح العديد من الامكانيات الغير مجانية داخل اللعبة وسوف نتعرف ألان علي طرق جمع عملة AG ببجي والحصول علي شدات ببجي من خلالها مجانا.

عملة AG ببجي

أعلنت ببجي من خلال الحساب الرسمي للعبة علي منصة تويتر كل ما يخص التحديث الجديد 1.8 وكل ما يخص العملة الجديدة والأشياء التي تستطيع الحصول عليها من خلال العملة كما تم الإعلان عن تحديثات كبيرة حيث شمل التحديث خريطة ميرامار وأضافة منظار إلي كل الأسلحة يشبهه منظار النقطة الحمراء ولعمليات الشراء بالعملة الجديدة فقط أتجهة إلي المتجر وشراء ما تشاء من الملابس والاسكنات وصناديق الإمدادات المميزة إلي جانب أدوات التجميل ومن خلال الصناديق المميزة يكون بأمكانك الحصول علي الملابس الأسطورية النادرة واسكنات السيارات والسلاح المميزة التي تتوفر عبر الصناديق المميزة فقط كذلك تحويل العملة إلي شدات ببجي UC.

طريقة الحصول علي عملات G

1- احصل على عملات G من خلال الأحداث:

لجمع المزيد من بطاقات عملات AG، يجب أن تظل نشطًا دائمًا في اللعبة. حدد مربع الحدث كل يوم لمعرفة الأحداث الجديدة، وإذا كان هناك حدث لإكماله، فلا تفوّته. الأحداث الأسبوعية هي أفضل مصدر لجمع المزيد من AG في ببجي موبايل.

2- احصل على عملات G من مهمة يومية:

كان بإمكانك فقط الحصول على BP و XP من “المهام اليومية”. ولكن بعد التحديث، تحصل على AG كمكافأة لإكمال المهام اليومية. لذلك، ستحصل على بطاقة عملات AG مجانية كل يوم.

3- احصل على عملات G من حديقة البهجة:

في Cheerpark، يجب عليك دعوة لاعبيك المتطابقين. وأكملوا المهمة معًا مثل ملابس التبادل، وإضفاء الشعبية، للحصول على عملة AG في ببجي موبايل مجانًا