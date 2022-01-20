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عمر شويل - جدة تشغيل واتساب بدون إنترنت في الجوال ومنع رسائل الاحتيال - ثقفني
تشغيل واتساب بدون إنترنت يعتبر تطبيق واتساب من اكثر التطبيقات شهرة في مجال وسائل التواصل ولا يستغني عنه الكثير من المستخدمين من عشاق وسائل التواصل الاجتماعي. فيستخدمونه بكل أشكاله الأخضر والأزرق والذهبي فيعتبر هو من أفضل البرامج التي يمكنك من خلال الرسائل النصية والصوتية وإرسال الصور ومقاطع الفيديو.
طريقة تشغيل واتساب بدون إنترنت
- فتح برنامج واتس اب علي الجوال.
- ثم إذا لم يوجد لديك التطبيق يمكنك تحميلة من خلال google play أو من خلال اب ستور او نظام هواوي ستور.
- وبعد ذلك يتم تشغيل التطبيق والدخول إلي الإعدادات “setting” وبعد ذلك نختار كلمة الأجهزة المرتبطة.
- ثم نختار اختيار استخدام واتساب علي أجهزة اخري.
- ونضغط كلمة التالي.
- وعند تفعيل تلك الخاصية هو استخدام وتشغيل واتساب بدون إنترنت يمكنك استخدام الواتساب الخاص بك علي أربعة أجهزة أخرى بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.
طريقة حماية الواتس اب من الرسائل المزعجة والاحتيال
- أول خطوة مطلوبة منك لتأمين حسابك بكل سرية وإطمئنان بدون إرسال رسائل تحتوي علي لينكات سرية قد تنتهك خصوصيتك وتتجسس علي حسابك أو تكون رسائلك مشاعة للجميع. فهي إعادة تنزيل الواتس أب من ثم عند اكتمال التحميل علي جوالك أدخل رقم pin الذي سيطلب منك عند تسجيل الدخول وهو مكون من 6 أرقام أدخلهم.
- ثم تأمين الحساب عن طريق إدخال البريد الإلكتروني المستخدم سابقاً.
- وبعد ذلك تفعيل رمز التحقق من خلال الإعدادات في الواتساب.
- ثم يجب أن لا يكون رمز التحقق سهل التوقع مثل رقم هاتفك أو رقم تاريخ مولدك.
- وتحذيرا من تلك الخطوة لا ترد علي أي رسائل بها روابط أو صور من أرقام مجهولة حتي تتم تفعيل التحقق من قبل التطبيق.
- يمكنك من التأكد من جهات الاتصال لديك أن كان بها رقم مسجل بغير معروف أو unknown.
- ثم في النهاية لا تعطي أرقام هاتفك الخاص أو الواتس به لأي شخص غير موثوق به
- فإن عالم التقنية به أسرار لا حدود لها وثغرات يمكن يمكن اختراقها من خلال المهكرين علي وسائل التواصل الاجتماعي.
- ويعتبر من أشهر البرامج التي بها ثغرات هو الواتساب.
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