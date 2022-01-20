تشغيل واتساب بدون إنترنت في الجوال ومنع رسائل الاحتيال

تشغيل واتساب بدون إنترنت يعتبر تطبيق واتساب من اكثر التطبيقات شهرة في مجال وسائل التواصل ولا يستغني عنه الكثير من المستخدمين من عشاق وسائل التواصل الاجتماعي. فيستخدمونه بكل أشكاله الأخضر والأزرق والذهبي فيعتبر هو من أفضل البرامج التي يمكنك من خلال الرسائل النصية والصوتية وإرسال الصور ومقاطع الفيديو.

طريقة تشغيل واتساب بدون إنترنت

فتح برنامج واتس اب علي الجوال.

ثم إذا لم يوجد لديك التطبيق يمكنك تحميلة من خلال google play أو من خلال اب ستور او نظام هواوي ستور.

وبعد ذلك يتم تشغيل التطبيق والدخول إلي الإعدادات “setting” وبعد ذلك نختار كلمة الأجهزة المرتبطة.

ثم نختار اختيار استخدام واتساب علي أجهزة اخري.

ونضغط كلمة التالي.

وعند تفعيل تلك الخاصية هو استخدام وتشغيل واتساب بدون إنترنت يمكنك استخدام الواتساب الخاص بك علي أربعة أجهزة أخرى بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

طريقة حماية الواتس اب من الرسائل المزعجة والاحتيال