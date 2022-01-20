آخر تحديث ببجي موبايل 1.8 ما بعد الصدمة خطوات تثبيت PUBG MOBILE 2022

تحديث ببجي موبايل 1.8 قد تم الإعلان عنه من ضمن تحديثات لعبة ببجي العالمية، وهذا في شهر يناير 2022، حيث تعتبر احدث لعبة موجودة على جوجل بلاي، وقد أضافت اللعبة في هذا التحديث الكثير من الأوضاع الجديدة والخرائط والكثير من الأسلحة الحديثة، وهذا على أجهزة الهواتف المحمولة انتشرت تلك اللعبة بين الكثير من الأعمار سواء الصغير والكبير، وهذا ما دفع لوضع تلك التحديثات.

تحديث ببجي موبايل 1.8

وقد تم الإعلان عن تحديث ببجي موبايل 1.8 والتي تحتاج للعبة دخول موقع شحن شدات رسمية، حيث يتميز بالكثير من التحسينات حيث يشمل العديد من:

الخرائط الجديدة كالخريطة الكلاسيكية المتقدمة Aftermath حيث يتم الحصول عليها من خلال الدخول إلى الوضع الكلاسيكي.

الأسلحة المتقدمة كالقنابل الجديدة وتشمل اللعبة وحدة تصويب بغاية الدقة.

يتاح تنزيل تحديث ما بعد الصدمة بداية من 12 من شهر يناير وحتى 18 عشر من هذا الشهر.

يجب التأكد من تحديث ببجي موبايل 1.8 أن شبكة الإنترنت قوية بما يكفي لتحميل تلك اللعبة.

وقد تم الإعلان من قبل اللعبة عن مكافأة التحديث بحصول اللاعبين عليها وهي (3000 BP ‏+ 100‎ AG + خوذة القاتل الذهبية (3 أيام) ×1).