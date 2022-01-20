نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تحديث ببجي موبايل 1.8 ما بعد الصدمة خطوات تثبيت PUBG MOBILE 2022 في المقال التالي
تحديث ببجي موبايل 1.8 قد تم الإعلان عنه من ضمن تحديثات لعبة ببجي العالمية، وهذا في شهر يناير 2022، حيث تعتبر احدث لعبة موجودة على جوجل بلاي، وقد أضافت اللعبة في هذا التحديث الكثير من الأوضاع الجديدة والخرائط والكثير من الأسلحة الحديثة، وهذا على أجهزة الهواتف المحمولة انتشرت تلك اللعبة بين الكثير من الأعمار سواء الصغير والكبير، وهذا ما دفع لوضع تلك التحديثات.
تحديث ببجي موبايل 1.8
وقد تم الإعلان عن تحديث ببجي موبايل 1.8 والتي تحتاج للعبة دخول موقع شحن شدات رسمية، حيث يتميز بالكثير من التحسينات حيث يشمل العديد من:
- الخرائط الجديدة كالخريطة الكلاسيكية المتقدمة Aftermath حيث يتم الحصول عليها من خلال الدخول إلى الوضع الكلاسيكي.
- الأسلحة المتقدمة كالقنابل الجديدة وتشمل اللعبة وحدة تصويب بغاية الدقة.
- يتاح تنزيل تحديث ما بعد الصدمة بداية من 12 من شهر يناير وحتى 18 عشر من هذا الشهر.
- يجب التأكد من تحديث ببجي موبايل 1.8 أن شبكة الإنترنت قوية بما يكفي لتحميل تلك اللعبة.
- وقد تم الإعلان من قبل اللعبة عن مكافأة التحديث بحصول اللاعبين عليها وهي (3000 BP + 100 AG + خوذة القاتل الذهبية (3 أيام) ×1).
تحديث ببجي اليوم
تم إطلاق تحديث ببجي 1.8 حيث يشمل العديد من المزايا حيث أطلق علية تحديث ما بعد الصدمة، ويشمل هذا التحديث الخريطة الكلاسيكية التي تتميز بالتشويق والإثارة Aftermath ، مع وجود بعض الخرائط الجديدة والبنادق الحديثة والقنابل الفتاكة مع توافر شبكة قوية ومساحة كافية لتحميل تحديث ما بعد الصدمة.
تحديث ببجي موبايل الجديد 2022
وقد أعلنت ببجي اخر تحديث ببجي لعام 2022 شهر يناير 1.8:
- وأطلقت علية تحديث ما بعد الصدمة.
- يلعب ببجي حول العالم ما يقارب من مليار لاعب.
- يمكن وضع العلامات المتناثرة في الخرائط حيث تستخدم لشراء الإمدادات.
- الحصول على مكافآت أسطورية.
- يمكن تنزيل تحديث ما بعد الصدمة من متجر بلاي.
تحديث ببجي الجديد 2022 apk
يمكن للاعب تحديث ببجي الجديد 2022 apk بحجم 1.05 جيجابابت وهذا بالإضافة إلى شخصية سبايدرمان واي هوم وهو تحديث ما بعد الصدمة 1.8، كما حافظ القائمين على التحديث بالاحتفاظ ببعض الأوضاع القديمة مثل:
- وضع المترو رويال.
- كما حافظت على وضع جبابرة المعركة الأخيرة.
- وأيضا تم استمرار وضع البقاء على قيد الحياة حتى تشرق الشمس.
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