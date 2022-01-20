تحذيرات قوية من ثغرة برمجية تُهدد مستخدمي أجهزة آبل ونصائح رائعة

حذرت خلال الفترة القليلة الماضية بعض المواقع مستخدمي أجهزة آبل المحمولة من ثغرة برمجية خطيرة قد تستهدف أمن تلك الأجهزة خلال الفترة القادمة وفقاً لما نقلته RT، حيث أوضحت المواقع المهتمة بشؤون التقنية والإنترنت أن المعلومات المتوفرة تُشير إلى أن الثغرة البرمجية التي تم اكتشافها في نسخ Safari 15 يمكن استغلالها من قبل الهاكرز أو المخترقين من أجل الوصول إلى البيانات التي تتعلق بجميع المواقع الذي يقوم المستخدم لتلك الأجهزة بزيارتها عبر الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت، كما يمكن من خلال تلك الثغرة الوصول إلى العديد من البيانات السرية والشخصية المرتبطة بحساب جوجل الإلكتروني مثل الصورة الموجودة بالحساب واسم المستخدم.

ثغرة برمجية تهدد مستخدمي أجهزة آبل

أوضح خبراء أمن المعلومات في FingerprintJS إلى أن عدد من المواقع الإلكترونية مثل يوتيوب و تقويم Google Keep تنشئ قواعد للبيانات وتكون بصفة مؤقته عند دخول المستخدم لها عبر المتصفحات، ومن خلال استغلال الثغرة البرمجية الخطيرة يمكن للمخترقين الهاكرز أو المتسللين الوصول إلى بيانات تلك القواعد الخاصة بالمستخدم، والتي يكون بها العديد من المعلومات والبيانات السرية، وهى من البيانات الهامة التي يجب ألا يعرفها غير المستخدم نفسه، لذا حذر الخبراء من تلك الثغرة خوفاً على اختراق الأجهزة.

وأشارت بعض المواقع على الإنترنت أن FingerprintJS قد أبلغت شركة أبل بالثغرة السابق ذكرها في شهر نوفمبر الماضي، ولم يتم الكشف حتى الان عن إذا كانت الشركة قد قامت بمعالجتها من عدمه، لذا ينصح العديد من الخبراء من مستخدمي متصفحات Safari بضرورة حذف بيانات “جافا سكريبت” في الأجهزة الخاصة بهم بشكل مستمر، او استخدام متصفحات أخرى لحين إعلان الشركة عن معالجة تلك الصغرة.

والجدير بالذكر قد توالت التحذيرات خلال الفترة الأخيرة لجميع مستخدمي هواتف أيفون وأندرويد من عمليات هكر واختراقات للأجهزة خلال هذه المرحلة، حيث تم مناشدة جميع المستخدمين بضرورة اتباع عدد من التعليمات قد كشفنا عن بعضها خلال الفترة الأخيرة عبر موقعكم ثقفني، كما يمكنك تحميل احد التطبيقات الهامة التي تمنع اختراق الهواتف والتطبيقات الخاصة بك والمحافظة على سرية جميع المعلومات والبيانات الموجودة على الجهزة الذكية.