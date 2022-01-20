طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو grand theft auto 5 من الموقع الرسمي

تعتبر Grand Theft Auto 5 من ألعاب شركة روكستار وترتبط أحداث هذه اللعبة بثلاثة مجرمين سمعتهم سيئة للغاية في لوس أنجلوس إلى جانب حقيقة أن اللعبة تم تطويرها ويمكن تنزيلها على هواتف Android، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر و iPhone وغيرها وعدد كبير جدًا من الأشخاص يبحثون عن طريقة لتنزيل هذه اللعبة، لذلك سنرفق لك أدناه كل ما يتعلق باللعبة من حيث خطوات التنزيل وكذلك الشروط، كما يجب الإشارة إلى أن هذه اللعبة تحتوي على العديد من المميزات المختلفة لذلك يرغب العديد من الأشخاص من تنزيل هذه اللعبة بشكل دائم، تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل الخاصة بهذه اللعبة وكيف يمكنكم تنزيلها بكل سهولة على الجهاز الخاص بكم عبر موقعنا المميز ثقفني.

كيفية تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 لأجهزة الأندرويد

يوجد بالفعل العديد من المواقع التي يمكنك من خلالها تنزيل Grand Theft Auto 5 ولكن معظم هذه المواقع غير آمنة وتسرق معلوماتك الشخصية وكذلك حسابك لذلك إليك أهم الخطوات لتنزيل هذه اللعبة:

أولاً، يجب أن يكون جهازك متصلاً بالإنترنت.

بعد ذلك انتقل إلى Google Chrome وابحث في الموقع الرئيسي للعبة المسمى “Rock Star Game”.

ثم استخدم عنوان بريدك الإلكتروني للتسجيل.

ثم أدخل اسم اللعبة وتابع البحث.

ثم حدد الإصدار الذي ينطبق على هواتف Android.

اضغط على سعر اللعبة وهو 35 ريال سعودي.

أخيرًا، ادفع عن طريق بطاقة الائتمان وسيتم تثبيت اللعبة بسهولة.

شروط تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5

بعد تنزيل اللعبة، يعد هذا من أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها ولكن هناك العديد من الشروط التي يجب عليك الوفاء بها حتى تتمكن من اللعب وتنزيل اللعبة بسهولة بما في ذلك كل ما يلي: