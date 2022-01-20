نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوالات آيفون مستعملة نظيفة بحالة شبه جديدة للبيع بأسعار منخفضة جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة جوالات آيفون مستعملة نظيفة بحالة شبه جديدة للبيع بأسعار منخفضة جداً، توفرت هذا الأسبوع بحراج الجوالات والأجهزة عروض مميزةعلى هواتف آيفون مستعملة بسعر رخيص.حيث توفر للبيع بمدينة جدة جوال iphone 11 باللون الذهبي سعة 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، المعالج سداسي النواة ويعمل بنظام IOS 13، بطارية 3110 مللى أمبير وشاشة حجم 6.1 بوصة، كاميرا خلفية ثنائة 12 +12 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 12 ميجا بكسل، الجوال مستعمل نظيف مع الكرتونة بدون أي خدش وعليه شاشه حماية، نسبة البطارية 91% وقد وصل أعلى سوم إلى 1800 ريال.

جوالات آيفون مستعملة نظيفة للبيع

توفر أيضاً بمدينة الرياض جوال iphone 11 برو مستعمل باللون الأبيض سعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام، المعالج سداسي النواة ويعمل بنظام IOS 13، سعة البطارية 3046 مللي أمبير وشاشة حجم 5.8 بوصة، كاميرا خلفية ثلاثية 12 +12 +12 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 12 ميجا بكسل. الجهاز نظيف لا يوجد به أي خدوش أو كسور ومعه الكرتونة والشاحن وعليه حماية شاشة من جرير، نسبة البطارية 84% والسعر المطلوب 2700 ريال.

ونتجه في تقريرنا إلى عروض آيفون 12 مستعمل حيث توفر للبيع بالرياض iphone 12 mini باللون الأبيض، سعة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، المعالج سداسي النواة ويعمل بنظام IOS 14، سعة البطارية 2227 مللي أمبير وحجم الشاشة 5.4 بوصة، كاميرا خلفية ثنائية 12 + 12 كيجا بكسل وكاميرا أمامية 12 ميجا بكسيل، الجهاز نظيف وجديد استخدام ثلاث شهور فقط ولم يتم فتحه ولم يسبق خدشه، يتوفر الهاتف بدون أغراض إضافية والسعر المطلوب 2400 ريال.

يتوفرللبيع بالطائف جوال آيفون 12 برو ماكس مستعمل باللون الأزرق، السعة الداخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام، المعالج سداسي النواة ونظام التشغيل IOS 14، سعة البطارية 3687 مللي أمبير وحجم الشاشة 6.7 بوصة، كاميرا خلفية رباعية 12 + 12 + 12 + TOF 3D جيجا بكسل وكاميرا أمامية 12 ميجا بكسل. حالة البطارية91% ولم يسبق فتح الجهاز مطلقاً، وصل أعلى سوم إلى 4000 ريال والبيع قريب.

آيفون 13 نظيف بأقل سعر

أما بالنسبة إلى عروض آيفون 13 مستعمل فقد توفرت للبيع نسخة برو ماكس جديدة بمدينة الرياض، لم يتم إستخدامه الهاتف مطلقاً وهو متنوفر باللون الأزرق، سعة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام، كاميرا خلفية ثنائية 12 +12 ميجا بكسل والأمامية 12 ميجا بكسيل، سعة البطارية 3240 مللي أمبير ونظام التشغيل IOS 15 وحجم الشاشة 6.1 بوصة. وصل أعلى سوم إلى 3800 ريال والسعر المطلوب 4000 ريال.

كما توفر للبيع بمدينة تبوك جوال آيفون 13 سعة 256 جيجا بايت و8 جيجا رام، الجوال جديد و لم يسبق إستخدامه مطلقاً ومعه ضمان من زين السعودية. المعالج سداسي النواة ونظام التشغيل IOS 15، سعة البطارية 4373 مللي أمبير وحجم الشاشة 6.7 بوصة، كاميرا خلفية رباعية 12 + 12 + 12 + TOF 3D ميجا بكسل و كاميرا أمامية 12 ميجا بكسل. وصل أعلى سوم على الجوال إلى 4850 ريال.