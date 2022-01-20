ما هي متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 7 Grand Theft Auto Seventh النسخة الجديدة 2022

تعتبر لعبة جراند ثفت اوتو 7 من أحدث الإصدارات للعبة جراند ثفت اوتو، حيث لا يختلف هذا الإصدار عن الإصدارات السابقة، حيث يدور هذا الإصدار أيضًا حول العديد من المغامرات والأثارة والمهمات المثيرة التي يجب على اللاعب القيام بها مع التطور البسيط باللعبة، كما تضم اللعبة الكثير من التطوير والاضافات مثل حقيبة الإسعافات الأولية للاعب لكي تزويد اللعبة من أثارتها، وسوف نستعرض لكم من خلال مقالنا هذا كل ما يخص لعبة جراند ثفت اوتو 7 من الإضافات وغيرها من الكثير من المميزات والمواصفات باللعبة.

ما هي متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 7

أن تكون مساحة الذاكرة العشوائية للرام 2 جيجا بايت. توفير معالج نواه (1.2GHz Intel Celeron). كذلك لابد من توافر كرت شاشة (Microsoft DirectX® 9.0 مع GeForce 100MB). يجب توفير نظام تشغيل للكمبيوتر ويندوز 7، أو 8، أو 10. قد تكون مساحة اللعبة بعد التثبيت على القرص الصلب 1.5 جيجابايت.

أقل المواصفات لتشغيل لعبة جراند ثفت اوتو 7

أن تكون ذاكرة الوصول العشوائية للرام 1 جيجا بايت. توفير معالج نواه (MHz Intel Pentium)). يجب توفير نظام تشغيل للكمبيوتر ويندوز 7، أو 8، أو 10، 32 أو (46 بت معمارية). لابد من توفير كرت شاشة 32 ميجا بايت مع إصدار 9.0. قد تكون مساحة اللعبة بعد تثبيتها على القرص الصلب 1 جيجا بايت.

المميزات الجديدة بلعبة جراند ثفت اوتو 7