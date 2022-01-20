كيفية تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف 2022 للأيفون والاندرويد

عملت سلسة ألعاب gta على إجراء التحديث الخامس لها وتيسير كيفية تحميل لعبة GTA 5 والتي تعد من الألعاب الذكية لما تحتوي عليه من مميزات تجعل لها إقبال من كافة بلاد العالم من الكبار والصغار، ويمكنك الحصول على اللعبة بشكل سريع عبر محركات البحث وجوجل بلاى للاستمتاع بها على الهاتف والكمبيوتر.

كيفية تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف

لعبة gta هي اختصار لاسم اللعبة الحقيقي الذي يتمثل في Grand Theft Auto وهى من أشهر ألعاب الذكاء والمغامرات في هذا العصر ويمكن تثبيتها على كل من الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد أو الايفون بالإضافة إلى التثبيت عبر الأجهزة اللوحية والكمبيوتر الشخصي واللاب توب وأيضا التابلت وتتميز بعدد من المميزات يكون منها كون اللعبة هي التطوير الخامس ولها ما يقارب من 135 مليون نسخة.

خطوات تثبيت لعبة gta 5 على الهاتف

كيفية تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف تتمثل في اتصال الهاتف المراد التثبيت عليه بشبكة إنترنت كخطوة أولى.

ادخل من هاتفك على متجر تطبيقات جوجل بلاي وابدآ بكتابة الاسم الكامل للعبة grand theft auto 5 .

تأكد من توافر المساحة المطلوبة لتحميل اللعبة على هاتفك ثم قم بالضغط على كلمة تثبيت.

عند استكمال الخطوات السابقة على اللاعب ربط حسابه على الفيسبوك بحساب اللعبة.

تحميل لعبة GTA 5 على الكمبيوتر

يكون التثبيت والتحميل عن طريق التسجيل في موقع Epic Games وكتابة اسم اللعبة.

الدخول عن طريق حساب الفيس بوك لديك في حساب اللعبة بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم الآن بإجراء البحث عن لعبة GTA 5 فور الانتهاء من إعدادات 2FA.

فم باختيار أيقونة طلب إضافة اللعبة إلى مكتبتك كي تتمكن من الإضافة واللعب وقتما تشاء.

GTA 5 تثبيت

تعمل كيفية تحميل لعبة GTA 5 على فوز اللاعب بعدد من الجوائز نظير اللعب والترقي في المراحل المتتالية للعبة التي قد تم تثبيتها من جانب ملايين اللاعبين عبر العالم وتعمل في صدد مشاركة الأصدقاء في اللعب، وهي لعبة تحدي ينجذب إليها الكثيرون وتحتاج إلى نظام تشغيل ويندوز10 وأيضا ويندوز8 للكمبيوتر كما يمكن تثبيتها على الهواتف الذكية الاندرويد والايفون.