هاتف Samsung Galaxy J3 Pro وأبرز المزايا والعيوب والسعر

هاتف Samsung Galaxy J3 Pro المعروف عالمياً من شركة سامسونج الكورية، حيث تم إطلاق الهاتف في عام 2016 م، ويعتبر من الفئة الاقتصادية لما يقدمه الهاتف في ذلك الحيل مقابل السعر، فقد يتمتع الهاتف بمواصفات متوسطة القيمة وبسعر مميز، ولهذا فقد نلقي نظرة سريعة علي أبرز صفات الهاتف والسعر الذي يتميز به.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy J3 Pro

هاتف Samsung Galaxy J3 Pro المتوفر في الأسواق، حيث يأتي بمعالج يجعل أداء الهاتف مميز،ففيما يلي نقدم لكم أبرز تفاصيل الهاتف والعيوب الموجودة به، كما نوفر لكم متابعينا سعره في الأسواق العالمية.

أبعاد الهاتف 142.2*71.3*، ووزنه 139 جرام.

مادة التصنيع بلاستيك بحواف بلاستيكية مطليه بطبقة من المعدن المتين.

تقنية الهاتف Super AMOLED، والشاة 5 إنش حيث تشغل حوال 69% من مساحة الشاشة.

الهاتف يدعم الجيل الرابع 4G، كما يدعم شريحتين اتصال من النوع Micro-SIM.

نظام تشغيل الهاتفLollipop v5.1

نوع معالج الهاتف Snapdragon 410 وهو ثماني النواة، والتردد 1.2 جيجا هرتز، كما تم تزويد المعالج بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت، والمعالج الرسومي للهاتف Samsung galaxy J3.

ذاكرة الهاتف الداخلية 16 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية 2 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل وبها فلاش أحادي من النوع LED، والكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2.

تدعم كاميرا الهاتف خاصيتي HDR و Panorama.

تصوير الفيديو بجودة 1080 بكسل بسرعة 30 صورة في الثانية.

يدعم الهاتف خاصية التعرف علي الوجه وفتح الهاتف بتلك الخاصية.

الهاتف يدعم فتحه ببصمة اليد، وبه مستشعر مخصص للبصمة.

سعة بطارية الهاتف 2600 مللي أمبير وقابلة للإزالة من الهاتف، تصل إلى 100% في ساعة كاملة.

ألوان الهاتف: اللون الذهبي، اللون الأبيض، اللون الأسود، واللون الرمادي.

عيوب هاتف Samsung Galaxy J3 Pro

الهاتف ليس به أي أنواع الحماية مما يجعل ذلك البصمة تترك علامة الإصبع علي الشاشة.

الهاتف ليس به مستشعر لإضاءة الشاة.

الكاميرا جودتها ضعيفة مقارنة بالهواتف الأخري في نفس الفئة.

الهاتف ليس به Java

البطارية لا تدعم الشحن السريع.

سعر هاتف Samsung Galaxy J3 Pro

سعر هاتف Samsung Galaxy J3 Pro في أسواق العالم 150 دولار.