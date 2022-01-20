ثبيت DSL 22 دريم ليج سوكر دوري أبطال اوروبا وتحديث انتقالات اللاعبين

DSL 22 دريم ليج سوكر واحدة من أكثر ألعاب الفيديو جيم التي تحاكي كرة القدم تميزا ذلك رغم مرور أقل من عشر سنوات علي تاريخ أصدار اللعبة للمرة الأولي عام 2014 والتي تعتبر مختلفة عن باقي ألعاب كرة القدم الأخري مثل إي فوتبول وفيفا حيث أنك ليس لاعب فقط بل أنت المدير الفني للفريق ومالك النادي أيضا وتسعي لتكون فريق يحصد البطولات لتحقيق الأرباح وشراء لاعبين ذات مستوي عالي وتكوين فريق الأحلام الخاص بك وبناء ملعب خاص بفريقك وأنشاء نادي رياضي كامل وفندق خاص بلاعبين فريقك وصالة ألعاب رياضية وسوف نستعرض معكم ألان أهم مميزات لعبة DSL 22 وطريقة تثبيت اللعبة علي الهاتف.

مميزات لعبة دريم ليج سوكر 2022

اللعبة بها العديد من انواع الفرق التي بامكان اللاعب الاختيار من بينها , حيث تدعم اللعبة كل من الفرق الاوربية و الامريكية و العربية و الافريقية و غيرها وبامكانك اختيار ما تشاء منها .

ايضا توفر اللعب والمنافسة في مختلف انواع المسابقات على سبيل المثال , كاس الاندية الاوروبية , الكلاسيكو , البطولات , كاس العالم و غيرها وانت ما عليك كلاعب الا اختيار ما ترغب في المشاركة فيه .

لعبة دريم ليج 22 هي مجانية بالكامل وبامكانك تحميلها ببساطة وبضغطة زر من على متجر جوجل بلاي او غيره من المتاجر .

اللعبة توفر امكانية بيع وشراء اللاعبين وهذا ما لا يتوفر في العديد من العاب كرة القدم الاخرى الخاصة باجهزة الاندرويد .

تدعم امكانية اختيار الموسيقى التصويرية التي يرغب اللاعب في الاستماع لها اثناء اللعب.

اللعبة تدعم العديد من اللغات وهذا يشمل التعليق الصوتي ايضا حيث بالامكان اختيار التذييع باللغة العربية .

من ناحية اخرى وفيما يتعلق بالمواصفات او متطلبات التشغيل فانها ليست خيالية كما نجد في العاب الاندرويد الشهيرة الاخرى بل مواصفات متوسطة كفيلة بتشغيل لعبة دريم ليج دون مشاكل او انقطاعات كما ان مساحة اللعبة ليست بتلك الضخامة.

طريقة تثبيت DSL 22 علي الهاتف