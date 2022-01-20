خطوات شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي على الاندرويد والايفون

يتساءل العديد من عشاق ألعاب الأكشن والمغامرة دوماً عن أفضل الطرق لشحن شدات ببجي والتي تساعدهم على الارتقاء بقدراتهم القتالية، وتساعد الشدات اللاعبين على شراء كافة الأغراض الخاصة باللعبة والحصول على الهدايا المتنوعة، هذا وتتواجد العديد من الطرق المستخدمة في هذا الغرض إلا أن الكثير منها غير قانوني أو يزودكم بعدد قليل من الشدات لا يلبي رغبات اللاعبين، ويعتبر الموقع الرسمي للعبة الطريقة الأكثر أماناً والتي يستخدمها العديد من الأشخاص إلا أن البعض يجهل كيفية تفعيل هذا الإجراء ولهذا نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة شحن شدات ببجي بخطوات سهلة وبسيطة.

شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي

مع تصاعد شعبية لعبة ببجي موبايل حول العالم تبرز الأسئلة التي تتعلق بها ومن أشهرها طريقة شحن شدات ببجي وهي العملات الافتراضية التي يتعامل بها اللاعبون داخل أجواء اللعبة وتساعدهم على تحقيق الانتصارات والتقدم في مستوياتها المختلفة ويمكنكم الآن اختيار الباقة التي تناسبكم من خلال الموقع الرسمي وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية.

فتح الموقع الرسمي للعبة وتسجيل الدخول بعد إنشاء حساب شخصي.

فتح الصفحة الخاصة باللعبة والضغط على خيار شحن شدات ببجي.

تحديد كمية الشدات التي تود شحنها.

اختيار طريقة الدفع الإلكترونية التي ستدفع بها قيمة حزمة الشدات.

الضغط على زر شحن الشدات.

بعد إتمام عملية الشراء ستحصل على كمية الشدات التي قمت بتحديدها ومن ثم يمكنكم شراء الأسلحة والأزياء الخاصة بالشخصيات والثكنات والمعدات الطبية.

كما يمكنكم شحنها من خلال تطبيق Google opinion Rewards وهو تطبيق خاص بالاستطلاعات يوفر لكم الرصيد الذي يمكنكم استبداله بالشدات.

نبذة عن لعبة ببجي

الحديث عن لعبة ببجي يطول ولا يتسع له المقال الذي بين أيدينا اليوم ولهذا سنذكر لكم نبذة مختصرة عن تاريخ اللعبة والتي صدرت في عام 2017 على العديد من المنصات منها الويندوز والپلايستشن والأندرويد وIOS، وهي أحد ألعاب Royal Battle الشهيرة التي ذاع صيتها خلال الفترة الأخيرة ويتهافت عليها العديد من المراهقين والشباب لتحميلها لينافسوا أقوى اللاعبين حول العالم، وتقوم قصتها على تنفيذ مجموعة من المهام غير الشرعية للوصول إلى حكم المدينة وذلك من خلال ثلاث شخصيات يمكنك الاختيار فيما بينهم لإتمام هذه المهام والتقدم في مستويات اللعبة المختلفة.