طريقة تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft رسميا للاستمتاع بأقوى المغامرات

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت حققت نجاح باهر في مجال ألعاب الفيديو خاصة بعد إصدار التحديث الجديد لهذا العام والذي لاقى ترحيب كبير من اللاعبين بمختلف أعمارهم فتضمن التطوير تغيرات جذرية في أشكال الأماكن والمعدات والملابس داخل اللعبة لتعطي مظهر جديد للعبة، لذلك تضخم البحث عن معرفة أسهل الطرق لتحميل لعبة ماين كرافت التحديث الجديد، ونوفر لكم الطرق الأكثر انتشار لتحميل اللعبة في هذا المقال.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت لأجهزة الموبايل والآيفون

للاستمتاع بالإصدار الجديد من لعبة ماين كرافت يجب على مستخدمي التليفون المحمول لنظام الأندرويد والإبل بتطبيق الخطوات التالية

فتح تطبيقات التليفون المحمول.

فتح تطبيق أبل ستور لموبايلات الآيفون، كذلك تطبيق متجر بلاي لموبايلات الأندرويد.

كتابة اسم اللعبة في خانة البحث داخل التطبيق.

اختيار النسخة المفضلة من حيث الإصدار وتحديدها.

إدخال رقم ID لدفع تكلفة التحميل لأنها لعبة غير مجانية.

عقب ذلك اضغط على أيقونة تثبيت.

بذلك يمكن مزاولة اللعبة كيفما تشاء.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الاب توب

يعتبر تحميل اللعبة على الاب توب مدفوعة وغير مجانية لتحميلها يتوجب تطبيق التالي

سجل الدخول علي Minecraft.

ابحث عن اللعبة من بحث جوجل أعلى يسار الشاشة.

تأكد من الإصدار الراغب تحميله.

اضغط تحميل اللعبة.

تتبع خطوات التعليمات بالضغط على كلمة التالي والموافقة على التعليمات.

ثم اضغط تثبيت وانتظر قليلا.

يليها اضغط إنهاء.

بذلك تفتح لك اللعبة في أي وقت.

كما يمكنك وضعها في الملف الذي تريده أو على سطح المكتب وتفتح بالنقر مرتين على شكل اللعبة، ويتوجب عليك قبل القيام بالتحميل التأكد من وجود رصيد كافي في بطاقة ID التي سيتم الدفع من خلالها، فضلا عن التأكد من الاتصال بالإنترنت، بذلك وعقب تطبيق الخطوات السابقة يمكنك اللعبة لبناء وتشكيل أحلامك الخيالية علي واقع ملموس من خلال لعبة ماين كرافت، كمل يمكنك تنمية علاقتك مع أصدقائك من خلال لعبكم معا في مستوى وجودة واحدة، تتيح لك اللعبة استخدام جميع المعدات والأدوات وفقا للمستوى الواصل إليه وتتدرج بمنح أدوات أكثر عند تخطي مستوى أعلى.