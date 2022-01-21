نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة صياغة المقالات بطريقة صحيحة وكتابة مقال حصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعادة صياغة المقالات مع تقدم العصر ، تم إدخال العديد من التقنيات والمواقع الجديدة لتحسين جودة العمل ومشاركة الأفكار المبتكرة والإبداعية في مجال الكتابة، تعد إعادة الصياغة أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى التباين في النصوص المكتوبة، والموضوعات الجديدة المتماسكة، وكلها في واحد، فقط لإرضاء هذه المقالات التي لا تستند إلى نفس الروتين الممل الذي يقوم به الكاتب يومياً للحصول على مقال حصري.

الكثير من المواقع والأدوات يقدمون صفقاتهم للجميع، فتوجد صفقات مجانية لفترة محدودة أو يومياً، فالكثير من المبتدئين ليس لديهم المال الكافي للحصول على اشتراك شهري في هذه الأداة، فيلجأ الكثير إلى هذه المواقع ولكن اليوم سأوضح لكم كيفية عمل مواقع إعادة صياغة المقال بشكل حصري لكم

إعادة صياغة المقالات بطريقة صحيحة

الكثير من المواقع والأدوات يقدمون صفقاتهم للجميع، فتوجد صفقات مجانية لفترة محدودة أو يومياً، فالكثير من المبتدئين ليس لديهم المال الكافي للحصول على اشتراك شهري في هذه الأداة، فيلجأ الكثير إلى هذه المواقع ولكن اليوم سأوضح لكم كيفية عمل مواقع إعادة صياغة المقال بشكل حصري لكم، هناك العديد من الطرق لإعادة الصياغة ولكن إليك بعض الطرق الأساسية لإعادة الصياغة بشكل عام. هذه هي الطرق الأكثر استخدامًا لمساعدة الكتاب على الشرح بشكل فعال.

تغيير جملة بجملة والعكس بالعكس من ضمن طرق إعادة صياغة المقالات

ومثال على لتوضيح هذا العنوان.

بعد الدراسة ، أخذت هدى غفوة.

اختلاف: بعد الدراسة ، تأخذ هدى غفوة.

يوضح المثل أعلاه تغيير الجملة إلى جملة مفهومة تحافظ على معنى الجملة كما هو، وذلكل عليك كتابة النص بشكل مختلف لإعطاء تفسير موضح.

الكلام المباشر إلى الكلام غير المباشر:

كما هو موضح في العنوان فوق الكلام المباشر وغير المباشر.

يقول محمد ، “أنا مستعد لأكل طعام الغداء.”

التغيير : يقول محمد أنه جاهز لتناول طعام الغداء.

فهذه أكثر الطرق فعالية لإعادة الصياغة هو تحويل الكلام المباشر إلى كلام غير مباشر دون فقدان الجوهر والمعنى مثلما يوضحه الكاتب الأصلي للمقال بهذه الطريقة والخطوات الموضحه فوق ستحصل على مقال حصري دون جهد منك.

الكلام الفعال للكلام المبني للمجهول

أخر طريقة تقنية لإعادة الصياغة وهي طريقة ممتازة تجعل القارئ يقرأ المقال بشكل حصري حتى لو قرأه في موقع أخر سينظر إليه نظرًا لفصاحة مقالك:

سيحمل نادر أمتعتك.

الجملة التي قمنا بتغييرها: سيقوم نادر بتسليم أمتعتك.

من أكثر طرق إعادة الصياغة استخدماً لمن يفهم في إعادة صياغة المقال الكلام الفعال للكلام المبني للمجهول . يعطي الكاتب ميزة شرح المعنى دون أن يفقد معناه في الأصل أهم ثلاث تقنيات تم توضيحها يجب اتباعها في أي مقال تريد إعادة صياغته.